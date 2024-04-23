沙田奪命工傷｜勞處修新守則　工權會：未待實施再發生事故感難過

沙田源禾路源禾遊樂場周一（22日）深宵時份發生奪命工業意外，造成兩成兩傷。工業傷亡權益會對密閉空間致命意外時常發生表示憤怒，而勞工處修例前再次發生同類意外令人難過，敦促各政府部門，包括渠務署和勞工處擔當監察和監管的責任，確保工人安全。



勞工處人員到現場視察。（翁鈺輝攝）

▼沙田源禾遊樂場工業意外：工人送院情況▼

工業傷亡權益會在Facebook專頁帖文稱，23日凌晨時分，多名工人在於沙田源禾路遊樂場一個沙井進行工程，據報當時有四人進入沙井，兩人在沙井外。期間懷疑有沼氣洩漏，二人由沙井內逃出，另二人（姓郭和姓李）在4米內井底內昏迷，送院不治。

工權會對意外表示十分難過，就密閉空間致命意外時常發生，感到十分憤怒，而同一地點於2006年亦發生同類意外，致兩名工人死亡。工權會現設法聯絡家屬提供協助。

自去年圓方兩名工人密閉空間內工作死亡事故之後，勞工處着手修改密閉空間工作的指引，唯條例實施之前再次發生如此嚴重意外，令人難過。

工權會續稱，沙井為密閉空間，在開展工作前必須作出嚴謹風險評估，確保沙井內沒有不明氣體，並應放置儀器長期監察；而進入裏面工作的工人，亦必須佩戴安全帶連結沙口三腳架，確保及時逃生。渠務署必須確保承辦商依足指引和法例施工。

工權會重申事前向勞工處呈報工程，包括工作內容、施工日期、安全施工方案等等，確保處方得知工程及作出巡查，能有效減少意外。本會促請勞工處重新考慮把此建議納入新指引內。

▼西九龍柯士甸道工業意外：工人送院情況▼

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去年9月24日兩名水喉工郭伙記（61歲）及劉浩翔（63歲），在地底為「圓方」冷氣系統進行海水冷卻喉管更換工程時，疑吸入硫化氫中毒身亡。兩人早在之前一天（23日）早10時進入管道，疑工程經理未有完成安全評估便離開。6小時後，工程經理發現兩人失蹤，但找尋不果，發現管道上鎖後便離開。至翌日早上，即兩人進入管道後約21小時，才揭發慘劇。

柯士甸道工業意外後勞工處修訂《工作守則：密閉空間工作的安全與健康》，4月回覆立法會指已諮詢相關持份者，現正諮詢律政司的意見，預期今年上半年完成修訂工作守則。據報內容包括列明承建商要在密閉空間的出入口設閉路電視，亦要記錄工人出入時間等。