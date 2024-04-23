上水23歲男與友人停車場聊天　突遭十多名惡煞圍毆　全身多處刀傷

上水發生傷人案。周二（23日）晚上11時左右，一名23歲姓麥男子在清河邨清譽樓附近，被10多名惡煞埋伏，男子走避不及遭圍毆，期間疑有人持刀施襲，惡煞得手後逃去。遇襲男子全身多處受傷，其中四肢及頭部有刀傷。救護員趕至將傷者急送北區醫院治理。警方封鎖現場調查，暫未有人被捕，現正追緝多名身高約1.7米高，中等身材、身穿黑色衣服的男子。



消息指，23歲麥男與4名朋友在清譽樓附近停車場聊天，其後有一男一女走近，對方用電話講「到咗喇」便離開。未幾有兩車駛到現場，有約10名惡煞下車衝向麥男及其友人，當中一人持刀。麥男與友人見狀馬上逃跑，惟麥男不慎跌倒，被惡煞用刀襲擊。途人見狀報警。警方到場調查，並將麥男送院，其4名友人並無受傷。



現場遺下大量血跡。大批警員到場調查。(陳永武攝)

警方表示，23日晚上11時10分，接獲上水清河邨清譽樓保安報案，指一名23歲麥姓男子在上址對開懷疑被人以刀襲擊，原因不明，疑犯其後往雞嶺方向逃去，警員接報到場，經初步調查，案件暫列傷人，交由大埔警區刑事調查隊第三隊跟進，正追緝約10名本地男子，案發時身穿黑色衣物，麥男頭和四肢受傷，清醒被送往北區醫院治理。

現場遺下大量血跡。大批警員到場調查。(陳永武攝)