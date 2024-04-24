跨境白牌車收近$2000上珠海、中山等地　警「放蛇」拘4名男司機

新界南總區交通部特遣隊人員今日（24日）展開以情報主導的執法行動，打擊非法駕駛跨境私家車作出租或載客取酬用途的行為。行動中人員喬裝旅客，在荃灣及沙田分別登上4輛預約的私家車前往珠海、中山及深圳，其中3名司機收取介乎約1,600元至2,000港元的車資，另一名司機則收取約800元人民幣的車資。其間，人員發現該4輛私家車並沒有出租汽車許可證。經初步調查，4名年齡介乎28歲至50歲的本地男司機，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」、「使用汽車時沒有第三者保險」及「違反封閉道路通行許可證條件」被捕。



警方「放蛇」拉白牌車司機。（警方提供圖片）

所有被捕人已獲准保釋候查，須於6月上旬向警方報到。案件交由新界南總區交通部特遣隊跟進調查。

警方重申，非法出租或載客取酬的車輛因沒有第三者保險，會引致乘客及其他道路使用者可能失去應有的保障，故市民切勿租用有關車輛，警方會繼續嚴厲執法打擊相關違例罪行，以保障市民安全。

警方亦呼籲，封閉道路通行許可證申請人在封閉道路上駕駛時須遵守該許可證上的條件，凡有人違反封閉道路通行許可證的任何條件，該許可證可予以取消。