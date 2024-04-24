內地漁船涉偷運$3000萬私煙來港　水警海關追截　抵風浪登船拘6人

水警聯同海關偵破一宗走私未完稅香煙案，人員於昨晚（23日）在本港東南面水域發現一艘疑從內地水域駛至的可疑漁船，於是上前截查，惟該船立即掉頭並向內地水域逃去，人員追捕後成功登船，檢獲730萬支未完稅香煙，市值約3,000萬元，並以涉嫌「非法入境」拘捕6名中國籍男子，當中兩人另涉「輸入未列艙單貨物」被捕。今次在單一案件檢獲的私煙數量和市值，更已超過今年首3個月檢獲私煙的總和。



水警及海關共檢獲730萬枝未完稅香煙，市值約3,000萬元。（梁偉權攝）

昨日水警聯同海關展開執法行動，在香港東南面水域發現一艘疑從內地水域駛至的可疑漁船，正以慢航速往東龍洲方向駛去，人員隨即調派船隻支援，於晚上7時許上前截查，惟該漁船立即改變航向，掉頭並向內地水域逃去，人員隨即發出國際停船信號，並使用擴音器指示其停下。

警方小艇分區高級督察林泰金形容，雖然當時海面有強風、湧浪不斷、晚上能見度亦較低，但人員最終成功強行登船，在橫瀾島以北的香港水域截查該艘長約20米的漁船，並檢獲739箱未完稅香煙，遂以涉嫌「非法入境」拘捕船上6名中國籍男子，年齡介乎28至41歲，相信為船長及船員；當中兩人涉嫌「輸入未列艙單貨物」被捕。

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水警及海關檢獲約700箱未完稅香煙，並拘捕船上6名中國籍男子。（梁偉權攝）

本案檢獲私煙量 超今年首3個月總和

行動中，海關共檢獲約730萬支未完稅香煙，市值約3,000萬元，應課稅值約2,400萬元。涉案私煙涉及多個品牌，部分並非香港常見的品牌，海關因此相信，該批私煙除了供應本地市場，不排除會轉運到外地。海關將繼續追查私煙來源及去向，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

警方表示，不法分子除了使用高馬力快艇，亦利用不同船隻進行走私及偷渡。今年1月至3月，執法部門已檢獲約620萬支私煙，總值2,600萬元。海關將繼續風險評估及情報分析，打擊走私活動。警方呼籲，如市民發現可疑船隻，應立即與警方聯絡。

根據《進出口條例》，任何人若輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。