流浮山車禍｜67歲死者遺孤寡　幼子忍痛考DSE　涉事公司未有聯絡

流浮山雞伯嶺路昨日（24日）發生奪命車禍。一輛拖頭懷疑突然溜後，將67歲司機夾在貨架及水箱之間，事隔數小時才被工友發現，已告不治。死者遺下妻兒，其中幼子為應屆中學文憑試（DSE）考生，今日強忍喪父之痛完成最後一科考試，更添悲傷。



車禍中喪命的拖頭司機姓袁67歲，家住紅磡邨，與妻育有兩名兒子，長子讀大學4年班，幼子是應屆DSE考生，今日應考最後一科。丈夫猝逝，袁太既是傷心又是徬徨。她指丈夫是經濟支柱，暫時靠積蓄度日，稍後會找工作幫補家計；身旁的長子亦相當懂事，表示畢業後會盡快找工作，減輕母親負擔。

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死者工友向袁太表示，丈夫遇事後一段時間才被發現。「原本無人知，打畀佢無聽，搵搵吓先知佢夾咗喺嗰度」。據稱上級找事主工作，但一直沒有找到，而且事主身材比較矮細，又以為他在貨倉休息，故一直未被發現。

袁太續稱，以往丈夫自己有車做中港運輸，疫情期間經濟差，無奈斷供，後來轉為打工，受僱目前公司約3年。農曆年前肇事拖頭曾經故障要維修，不過已經修妥。袁太稱，截至今日中午，丈夫僱主或上級也沒有致電給她交代事件。

事發於昨日傍晚6時35分，警方接獲報案，指一名男子被困在一輛中型貨車及其後邊的一些水箱之間。消防員到場將該男子救出，他身體多處嚴重受傷，現場證實死亡。

警方經調查顯示，下午約2時40分，67歲事主把中型貨車停泊在鳳降村路附近的一條斜路，他下車後，該輛中型貨車突然溜後及撞倒他，並撞向後邊的一些水箱。事主被困在該貨車及該些水箱之間，案件由新界北總區交通部特別調查隊跟進調查，警方呼籲任何人如目睹意外發生經過或有任何資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。