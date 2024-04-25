海關掃蕩女人街攤檔搗冒牌倉拘兩女　檢$210萬貨揭原價一成賣假袋

五一黃金周將至，海關加強打擊冒牌貨，昨日（24日）突擊搜查17個位於旺角通菜街（俗稱女人街）的固定小販攤檔，搗破附近一間樓上冒牌物品的儲存倉庫，共檢獲約4,900件懷疑冒牌物品，包括手袋、皮具和首飾，涉及品牌包括Prada、GUCCI、YSL等，市值約210萬元。據了解，假貨最高售價為800元，為真品原價約一成。兩名分別37歲及45歲女攤檔負責人被捕，她們涉嫌違反商品說明條例。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。



海關檢獲約4,900件懷疑冒牌物品，涉及品牌包括Prada、GUCCI、YSL等，市值約210萬元。（陳浩然攝）

海關表示，內地勞動節黃金周假期將至，人員將繼續加強巡查及採取執法行動，嚴厲打擊各類型售賣無牌物品的活動。海關提醒消費者，應光顧信譽良好的店舖，如有懷疑，應先向商標持有人或代理商查詢；商戶採購物品時亦應小心謹慎。

海關重申，售賣無牌物品屬於嚴重罪行。根據商品說明條例，任何人銷售或為售賣用途而管有無牌物品即屬違法，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌活動。