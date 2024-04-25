音箱藏K仔混家庭用品中圖避查　海關搗毒品倉拘兩男檢$260萬貨

海關上周六（20日）突撃搜查新界一個物流倉庫，在18箱貨物中，發現其中4箱貨物，各放有一個音箱內藏有5.6公斤懷疑氯胺酮（K仔），並混在一批家庭用品中。人員昨日（24日）在葵涌區展開監控遞送行動，拘捕兩名收貨男子，並於其中一名22歲男子租住的劏房中，再起獲少量毒品及一批毒品包裝工具。海關於行動中共檢獲5.6公斤懷疑氯胺酮及120克霹靂可卡因，市值約260萬元。兩名被捕男子被控一項「販運危險藥物罪」；其中22歲男子則被加控多一項「販運危險藥物罪」，周五（26日）在西九龍裁判法院提堂。



行動中，海關共起獲5.6公斤懷疑氯胺酮及120克霹靂可卡因，市值約260萬元，並拘捕兩名男子。（陳浩然攝）

行動中，共起獲5.6公斤懷疑氯胺酮及120克霹靂可卡因，市值約260萬元，並拘捕兩名男子。（陳浩然攝）

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任邱穎揚表示，海關經情報分析及深入調查後，鎖定一個位於新界的物流倉庫，懷疑倉庫內藏毒品，並於上周六（20日）採取行動突撃搜查該倉庫，在一板共18箱貨物之中，發現其中4箱貨物，各放有一個音箱內藏有5.6公斤懷疑氯胺酮（K仔），並混在一批家庭用品中，市值約250萬。

經調查後，海關於昨日（24日）在葵涌區展開監控遞送行動，行動期間，有兩名男子前來收貨，人員隨即上前將兩人拘捕，其後押解其中一名22歲男子到附近租住的劏房進行搜查，再於單位中起獲約120克懷疑霹靂可卡因、10克氯胺酮及一批毒品包裝工具。海關在行動中一共檢獲5.6公斤懷疑氯胺酮及120克霹靂可卡因，市值約260萬元。

海關於18箱貨物中，發現其中4箱內藏5.6公斤氯胺酮，並混雜在一批家庭用品內。（陳浩然攝）

邱穎揚續稱，在是次案件中，販毒集團為了減低被海關搜獲的機會，利用大量的正當貨物去掩飾當中的毒品又或,者精心去設計五花八門的收藏手法，試圖以魚目混珠的方式去逃避海關的偵查。邱穎揚指，雖然販毒集團的手法十分精密及謹慎，但在海關人員的細心觀察下，再配合高端儀器，這些販毒的手法一樣是無所遁形。

兩名被捕男子分別為18及22歲，報稱無業及地盤工人，他們共同被控一項「販運危險藥物罪」；其中22歲男子則被加控多一項「販運危險藥物罪」，兩人將於周五（26日）在西九龍裁判法院提堂。據了解，兩名男子收取約一萬元報酬販毒。

海關重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。 市民可致電海關二十四小時熱線2545-6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。