有片｜馬頭圍道便利店後門被撬　獨行賊潛入偷走$18萬香煙現金

馬頭圍道一間士多遭爆竊。今日（26日）上午9時23分，馬頭圍道97號一間便利店的負責人報案，指店舖後門被撬開，窗戶亦被擊碎，店內有搜掠痕跡，懷疑遭爆竊。警員接報到場調查，負責人經點算後，發現損失一支價值2000元的酒、3.4萬元現金及價值15萬元的香煙。經初步調查，案件列爆竊，交由九龍城警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。



便利店其後在社交媒體上傳多張照片及閉路電視片段，天眼拍攝到清晨4時32分，一名頭戴Cap帽的獨行賊在士多收銀機位置，一邊用電筒照明，一邊搜索及疑偷走財物，其後消失在畫面中。另一段影片可見收銀機被人打開，僅餘一些散紙，旁邊的抽屜亦被賊人打開，內裏的紙張、利市封均有搜掠痕跡，收銀機後方兩個貨架上的香煙幾近清空，地上遺下懷疑是賊人的鞋印，兩排紙巾及一包零食散落地上。店門及櫃桶表面有遺有白色粉末。



負責人黃女士表示，與胞弟共同經營店舖兩年，惟先後兩次遇竊。她憶述，第一次是被人偷去放在收銀機的兩部電話及少量現金。而今次賊人剪爛後門的鎖頭，並進入店內，將香煙一掃而空，連存放在抽屜內的香煙亦被偷走。賊人亦偷走一瓶價值2380元的馬爹利藍帶2024龍年特別版酒。

收銀機後方兩個貨架上的香煙被人幾乎盡數清空。（翁鈺輝攝）

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一名頭戴Cap帽的獨行賊在收銀機位置搗弄，一邊用電筒照明並拿走一沓現金，其後消失在畫面內。（Ting Wong 影片截圖）