荃灣墳場塌護土牆｜部門認為存風險須圍封　將檢查附近斜坡擋土牆

昨日（26日）黃色暴雨警告信號下，荃灣華人永遠墳場有護土牆倒塌，掩埋多個墓碑。消防至今日（27日）下午，仍然搜索是否有人仍然受困於瓦礫中，屋宇署及土力工程處人員未能進入倒塌範圍，惟認為涉事擋土牆有安全風險。土力工程處正安排視察倒塌位置附近的其他斜坡及擋土牆，要求有關業主進行維修檢查。



瓦礫搜索工作繼續 屋宇署及土力工程處認為有安全風險

屋宇署指 ，接獲警方通知後，隨即聯同土力工程處人員到上址視察，發現墳場內其中一堵擋土牆倒塌，該擋土牆長度約20米，高度約4米。當時消防處人員正在現場瓦礫中進行探索，以搜查是否有人仍然受困於瓦礫中，故屋宇署及土力工程處人員未能進入倒塌範圍作進一步調查。但經初步視察及現場評估後，認為涉事擋土牆有安全風險，故已要求警方暫時圍封有關地方，公衆人士不可進入，以策安全。

工人清理散落各處的沙石。（林澤鋒攝）

有關倒塌範圍蓋上防水布 將要求業主負責維修

至4月26日傍晚，按土力工程處的指示，有關業主已安排承建商把部分倒塌範圍蓋上防水布，以防止進一步水土流失。消防處人員的探索工作至今日（27日）下午仍在進行中，待消防處完成探索後，業主的承建商會按指示把餘下部分蓋上防水布及進行緊急維修工程。

現時，土力工程處正安排視察擋土牆倒塌位置附近的其他斜坡及擋土牆，如有需要，將透過屋宇署要求有關業主進行所需的檢查、緊急或其他維修工程。是次擋土牆倒塌事故起因仍有待詳細調查。根據斜坡維修責任信息系統，涉事擋土牆由私人業主負責維修。業主有責任妥善保養及維修其私⼈斜坡及擋土牆，以及根據政府租契條款須由他們負責維修的斜坡及擋土牆。

+ 8

事發於昨日中午12時45分，警方接報指永賢街荃灣華人永遠墳場近第8段位置，有一幅護土牆倒塌，掩埋部分墳墓。華人永遠墳場管理委員會（「華永會」）昨日回覆查詢時表示，一幅位於荃灣華人永遠墳場8段17台與8段18台之間，約20米乘4米的擋土牆，因連日大雨而倒塌。事件中無人受傷，現場兩個墳墓的墓碑被塌泥破壞，墓地及先人初步沒有發現受損。華永會正聯絡受影響墓地的家屬，作出合適的跟進安排。

今早消防處繼續派出災難應變救援隊到場協助清理石頭，救護車及警車在場戒備。現場所見，昨日崩塌的位置有帆布掩蓋，工人繼續清理散落各處的沙石。現時8段部分範圍被封鎖，其他地方則繼續開放予公眾拜祭。

墳場內一封護土牆倒塌。（資料圖片/黃學潤攝）

華永會續指，一直以來對轄下墳場範圍內擋土牆及斜坡的安全性十分關注，除了日常派員巡查墳場範圍內的情況外，定期亦會聘請合資格的顧問公司，在轄下墳場範圍內進行檢測，以確保轄下墳場範圍內的擋土牆及斜坡，按政府指引進行修葺。