9人涉用假內地及非洲駕照申港駕照被捕　部分人從未接受駕駛訓練

警方拘捕9名男女，涉嫌使用虛假的內地或非洲駕駛執照，向運輸署提交「免試簽發香港正式駕駛執照」申請，企圖取得香港駕駛執照，部分被捕人更從未接受任何駕駛訓練，惟警方未透露他們有否曾在香港路面駕車。全部被捕人已獲准保釋候查，須於6月中旬向警方報到。



運輸署於2022年6月至2023年11月期間，收到一批「免試簽發香港正式駕駛執照」申請，申請人提交聲稱由認可國家或地區簽發的正式駕駛執照，要求申請香港的正式駕駛執照。運輸署向有關簽發當局查詢，發現申請人提交的駕駛執照在當地無紀錄，署方懷疑有人提交虛假文書，遂轉介警方跟進。

警方經調查後，於本月25至29日展開代號「拳風」行動，以涉嫌行使虛假文書罪，拘捕8男1女（28至67歲），報稱職業包括私人司機、建築工人及酒店經理等，亦有人報稱無業。中區警區重案組第一隊主管高級督察余詩淇表示，被捕人提交的虛假駕駛報照，分別聲稱由內地不同省份或一些非洲國家發出，他們向代辦支付數千至逾萬元，以申請免試簽發香港駕駛執照。

被捕人付款透過代辦，向運輸署提出「免試簽發香港正式駕駛執照」申請，警方檢獲部分授權書。（羅日昇攝）

余詩淇指出，部分被捕人從未經過任何駕駛訓練、筆試或路試，直接付錢予代辦，購買聲稱由外地簽發的駕駛執照以作申請香港駕照；亦有人持有非本地駕駛執照，但付費透過代辦修改准駕車型，以圖在香港換取其他車輛類別的駕駛執照。

警方拘捕9名男女，涉嫌使用虛假的內地或非洲駕駛執照，向運輸署提交「免試簽發香港正式駕駛執照」申請，企圖取得香港駕駛執照。中區警區重案組第一隊主管高級督察余詩淇交代案情。（羅日昇攝）

她提醒市民，如要在香港以外地方獲得駕駛執照，要留意當地的法規及要求；如遇到任何聲稱毋須駕駛訓練或正式考核而獲取駕駛執照的代辦，要格外留神，否則獲取的駕駛執照可能無效，持有人亦可能要在香港或涉事當地負上刑責。

根據《刑事罪行條例》，任何人製造或使用虛假文書，一經定罪最高判監14年。警方呼籲市民切勿以身試法。