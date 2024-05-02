反黑組一連11日打擊黃賭毒拘142人　搗「房中房」牌九檔

警方一連11日（4月20日至30日）進行反黑行動，打擊由三合會操控的非法場所，並於行動中以涉嫌黃賭毒罪行拘捕142人，包括72男70女。年齡最細被捕人僅15歲，他涉嫌「邀請他人成為三合會社團成員」被捕。警方在打擊非法牌九賭場發現，其經營者的警覺性提高，只會招待相熟的街坊客人，並以私人倉庫作為掩飾，加裝閉路電視，更採用「房中房」的設計，在門口加裝雙重重型鋼閘及多把門鎖。警方經深入調查，成功搗破該賭場，檢獲共逾9萬元賭款，並拘捕15人，包括一名主腦。



警方一連11日（4月20日至30日）進行反黑行動，打擊由三合會操控的非法場所，並於行動中以涉嫌黃賭毒罪行拘捕142人，包括72男70女。（警方提供）

港島總區反三合會行動組主管高級督察盧偉德陳述案情，指港島總區刑事總部於4月20日至30日，展開為期11日，代號為「智鼓」（ROUSEWIT）的反黑行動，並聯同港島各警區及機動部隊動員超過500人，主動打擊活躍於香港島的黑社會組織，包括他們的成員及非法活動，以堵截其收入來源。行動中，警方共巡查84個娛樂場所，突擊搜查26個由三合會操控的非法場所，並成功搗破18個賣淫場所、1個無牌酒吧，以及7個非法賭博場所，當中包括3個麻雀檔、3個釣魚機賭檔及1個牌九賭檔。

行動中，警方檢獲2.8公斤、市值近70萬港元的各類型毒品。另外亦檢獲大量現金、各類非法賭具及大批含有酒精的飲品，部份被捕人已被落案控告相關罪行。

警方以涉嫌干犯「經營賣淫場所」、「經營非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」、「販運毒品」、「傷人」、「無牌賣酒」、「邀請他人成為三合會社團成員」及「自稱三合會社團的成員」等罪行，一共拘捕142人，包括72男70女，年齡介乎15歲至61歲。當中111人為本地人；17人持雙程證，8人持泰國、印度、菲律賓國籍護照，另有6人持「行街紙」，相信部份被捕人士有三合會背景。

盧偉德表示，其中一宗由港島總區反三合會行動組處理的「經營非法賭博場所」案件中，發現非法場所經營者在警方持續的嚴厲執法下，警覺性更高，經營者只會招待相熟的街坊客人。涉事賭場以一個私人倉庫作為掩飾，並在走廊及單位外加裝閉路電視鏡頭。單位亦採用「房中房」的設計，門口加裝雙重重型鋼閘及多把門鎖，企圖加大警方執法時的難度。

警方經深入調查後，成功鎖定該非法賭檔位置並於4月30日展開突擊搜查行動，成功搗破由黑社會操控的非法牌九賭場，在賭場共拘捕9男6女，當中包括一名主腦。警方檢獲共逾9萬元現金，相信為賭款，以及非法賭博工具。部份被捕人已獲准保釋候查，調查仍然進行中，不排除有更多人被捕。

警方相信行動已成功多角度打擊及削弱活躍於港島區內不同黑社會幫派，打擊其不同收入來源，遏止因為其所操控或營運的非法場所而衍生的暴力罪案。警方提醒，對三合會組織和暴力相關罪行，一向採取零容忍態度，港島總區將繼續透過情報搜集、主動巡查及突擊搜查等方法，全方位多角度主動打擊三合會的相關罪行。