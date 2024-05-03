粵港澳海關打擊跨境轉運冒牌貨　檢$1690萬貨　包括勞力士LV袋

香港海關於今年4月9日至30日，一連三星期聯同內地及澳門海關採取聯合執法行動，打撃三地跨境及轉口往運海外國家的冒牌貨物活動。行動中，海關一共檢獲5.6萬件冒牌貨物，包括冒牌勞力士、百達翡麗手錶、Nike波鞋、LV手袋及iPhone等，估計市值約1690萬元，並以違反《商品說明條例》拘捕2名49歲及55歲男子。



海關一共檢獲5.6萬件冒牌貨物，包括智能手機、手機配件、手錶、手袋及鞋履等，估計市值約1690萬元。（黃偉民攝）

版權及商標跨境調查組督察黃子健指，今次為三地海關於2024年第一次聯合執法行動，行動中，為有效遏止跨境冒牌活動，三地海關因而加強檢查跨境及轉運至北美、歐洲、亞洲及其他地區及國家的貨物。

黃子健表示，在三星期的行動中，香港海關一共偵破19宗案件，其中15宗案件涉及多個物流中心和速遞中心。海關人員於4月15日和16日，在屯門內河船碼頭海關驗貨場先後抽查兩個從廣東南沙抵港、載有懷疑冒牌貨物的貨櫃，成功破獲2宗案件；另外，人員亦分別於4月12日及28日，在深圳灣管制站截查兩輛入境貨車，在車上檢獲一批懷疑冒牌貨物，拘捕分別49歲和55歲本地男子，二人報稱為貨車司機。案件仍在調查中，兩名被捕人士已獲保釋候查。

版權及商標跨境調查組督察黃子健指，行動中海關拘捕2名49歲及55歲本地男子，他們報稱為貨車司機。（黃偉民攝）

行動中，海關一共檢獲5.6萬件冒牌貨物，包括智能手機、手機配件、手錶、手袋及鞋履等，估計市值約1690萬元，當中最貴冒牌貨物價值為2000元。關員發現在檢獲的貨物中，以貨價較高物品為主，包括藍牙耳機及手錶。海關亦留意到，犯罪集團為了提高銷售利潤，偽冒相關物件的包裝及配件，例如冒牌手錶中，他們會用質料較高的包裝盒，盒內亦附有偽冒證書、保用證及腕錶手冊等配件，以模仿一隻全新的名貴手錶。

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海關呼籲，物流業界要對客戶貨物提高警覺，假於對處理的有懷疑，應立即向海關舉報。根據《商品說明條例》，任何人進出口、銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民如有舉報，電話為2545-6182或電郵至crimereport@customs.gov.hk。