入境處與警反黑工拘16人　10被捕黑工中3人持假身份證

入境事務處於4月29日、30日及5月2日，在全港多區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，以及聯同香港警務處執行的「冠軍行動」和「風沙行動」，共拘捕10名懷疑非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主及3名涉嫌協助及教唆者。



入境處聯同警方在全港多區展開反非法勞工行動，共拘捕16人。（入境處提供）

反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查22個目標地點，包括按摩店、裝修中單位、住宅單位及餐廳，共拘捕3男4女（28至64歲）懷疑非法勞工，當中兩名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），另兩名女子涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。另有一名48歲男子涉嫌聘用非法勞工被捕；2男1女（34至44歲）則涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕。

至於在「冠軍行動」中，執法人員於東區共搜查16個目標地點，拘捕1男2女（36至50歲）懷疑非法勞工，被捕男子同時涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證；1男1女（45及49歲）僱主涉嫌聘用非法勞工被捕。

入境處指出，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年；協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

同時，根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高罰款50萬元及監禁10年，有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。

另外，任何人使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。