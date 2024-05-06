廉價裝修費招客引懷疑　入境處大埔富蝶邨拘5名內地黑工

大埔富蝶邨第二期今年3月陸續入伙。入境處人員經過調查，懷疑富蝶邨有非法勞工進行裝修工程。今日（6日）下午1時許入境處人員到大埔富蝶邨紫蝶樓採取拘捕行動，5名內地裝修黑工被捕，年齡介乎34至47歲。他們以旅客的身份入境香港，收取日薪200至350元作報酬。涉嫌聘用黑工的51歲僱主亦被捕。行動中入境處檢走量尺、油漆用具等作裝修的工具作為證物。



入境處人員於大埔富蝶邨紫蝶樓採取反非法勞工行動，拘捕5名男子，懷疑為裝修黑工，並檢走一堆證物。（蔡正邦攝）

入境處特遣隊副指揮官巫泉傑講述案情，指入境處留意到有內地的裝修公司，透過不同的社交平台、社交媒體向一些剛剛入伙的新屋苑的住戶，利用廉價的裝修價錢作招俫，聲稱以細單位2至3萬元可提供一站式裝修服務；4至5人單位12萬元就可以提供服務，包括前期的室內設計建議、中期的裝修工程及後期的安裝傢俬工程服務等，引起入境處人員懷疑。

入境處特遣隊專責調查組的調查人員聯同網絡罪案及法證調查小組經過深入的調查和情報的分析，今（6日）鎖定了數個住宅單位，採取了代號為「曙光行動」的反非法勞工行動行動，行動中一共拘捕了5名非法勞工，他們全部為內地男子，以旅客的身份入境香港。初步調查資料指，他們在4個單位進行不同種類的裝修工作，收取日薪200至350元不等。入境處人員上樓調查期間，發現被捕人正進行度尺、準備裝新傢俬及油漆工作，相信他們「熟手、有一定經驗。」

另外涉嫌聘用非法勞工的僱主是一名51歲的香港男子，入境處會調查僱主所屬裝修工程公司，以及其經營的模式，不排除更多人被捕。

根據房屋署，大埔富蝶邨的發展項目內。 除商場部分外，富蝶邨(第二期) 有8座住宅大廈，提供6,776個出租公屋 單位，預計於2023年年底開始陸續落成。 連同2021年10月落成的富蝶邨(第一期) 斑蝶樓655個出租公屋單位，屆時富蝶邨將提供共7,400多個出租公屋單位，屋邨人口料達18,000人。

根據香港法例，任何旅客未獲得入境處處長批准前，均不得在港從事任何有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬及監禁兩年。僱主若僱用不可合法受僱的人，最高刑罰罰款50萬元和監禁10年。