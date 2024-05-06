中環太子大廈男子淋天拿水持打火機圖尋短　被制服拘捕　一警受傷

今日（6日）下午2時許，警方接警中環遮打道10號太子大廈1樓電梯大堂一名男子手持天拿水及打火機企圖自殺。警方及消防員接報到場，男子情緒激動，將手上的天拿水灑落地，人員一度要求談判專家到場協助。最後人員成功制服該名男子，他涉嫌企圖縱火被捕，由救護車送往瑪麗醫院治理。一名男警在制服涉案男子期間腳部受傷，亦被送往瑪麗醫院治理。案件列作「縱火」，由中區警區刑事調查隊跟進。

有網民在「小紅書」上載事發現場情況，指涉事男子拉着一個行李箱乘升降機上樓，其間在𨋢內突然打開行李箱，取出一罐易燃液體淋在自己身上，升降機內的人趁𨋢門打開時逃出，男子則在升降機內回到1樓，隨後有保安按着𨋢門，阻止升降機關門或前往其他樓層。



一名男子在中環太子大廈手持易燃液體及打火機企圖自殺，保安人員阻止男子所在的升降機關門。（小紅書/愛普若）

據了解，涉案男子姓李（71歲），他多年前任職保險經紀期間與客人簽訂基金計劃，當中涉及約200萬元的佣金，惟客人疑不滿其服務態度而拒付佣金。李男今午到太子大廈一間樓師樓商討佣金問題後離開，其間在升降機內疑情緒激動，以易燃液體淋於身上，並手持打火機企圖自焚，被接報到場的消防員及警員制服。

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