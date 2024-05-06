尖沙咀擄人．天眼直擊｜女子獨坐路邊吸煙　突遭兩男左右「夾」走

尖沙咀今日（6日）中午懷疑發生非法禁錮案，一名女子在宜昌街被人挾上私家車，受驚呼救，驚動大批途人報警。《香港01》獲得附近店舖閉路電視片段，可見當時女事主坐在路邊吸煙休息，突然遭兩名身穿深色衫褲的男子上前「夾」走。



女事主原本坐在亞士厘道與宜昌街交界一店外（箭咀示），附近亦有另一名男子坐在路邊。（附近店舖閉路電視片段截圖）

從閉路電視見到，當時女事主獨自坐在亞士厘道與宜昌街交界一店外，正在吸煙休息；當時另有一名身穿深色衣褲及白邊黑波鞋的男子，坐在數米外，其後一男一女途人行經時，該名男子起身離開，轉入宜昌街。

約20秒後，另一名身穿黑色衫褲、白色波鞋的男子走到街口，短暫徘徊後，隨即走近女事主，聯同一名穿白邊黑波鞋的男子扯起女事主，挾持她走入宜昌街離去。惟未能確認穿白邊黑波鞋的涉案男子，與事前坐在女事主附近的男子是否同一人。

女事主原本坐在亞士厘道與宜昌街交界一店外（箭咀示），數米外有另一名男子亦坐在路邊，兩名途人經過，男子起身離去。（附近店舖閉路電視片段截圖）

案發於今日中午12時05分，警方接獲多人報案，指一名女子在漢口道及宜昌街交界被人挾上私家車。現場消息稱，女事主年約20至30歲，事前曾在現場附近徘徊，其後遭兩名男子推上一輛接應的黑色福士私家車。警員接報趕至，在香港餐廳對開路邊發現一隻懷疑屬於女事主的女裝鞋。案件暫列作「非法禁錮」，交由油尖警區重案組跟進。警方並展開捷進行動，四出截查可疑車輛。