北角英皇道美聯物業遭淋紅油　警列刑事毀壞案調查

撰文：凌逸德
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今日（7日）上午9時39分，北角英皇道14號地下美聯物業分店遭人淋紅油，門口玻璃櫥窗被淋上紅漆。警方接報到場調查，暫時未知歹徒動機，案件列作「刑事毀壞」跟進。

門口玻璃被淋油漆「染紅」。
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