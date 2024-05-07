警放蛇打擊白牌車拘3司機　上珠海收$2000、本地包車3小時收$900

新界南總區交通部特遣隊人員今日（7日）展開以情報主導的執法行動，打擊非法駕駛私家車作出租或載客取酬用途的行為。人員喬裝乘客分別登上2輛預約跨境私家車前往珠海，車資分別為2000元及1400元；人員又喬裝乘客在荃灣登上一輛提供本地包車服務的預約私家車，包車服務為3小時內於荃灣及沙田區提供點對點接送，車資為900元。警方待時機成熟，隨即表露身分。

經調查後，人員發現該3輛私家車均沒有出租汽車許可證，於是拘捕3名本地男司機，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」、「使用汽車時沒有第三者保險」被捕，兩名跨境私家車司機亦涉嫌「違反封閉道路通行許可證條件」。被捕人均已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。案件交由新界南總區交通部特遣隊調查。



警方在行動中拘捕3名本地男司機。（警方提供）

警方重申，非法出租或載客取酬的車輛因沒有第三者保險，會引致乘客及其他道路使用者可能失去應有的保障，故市民切勿租用有關車輛，並表明會繼續嚴厲執法打擊相關違例罪行，以保障市民安全。警方亦呼籲，封閉道路通行許可證申請人在封閉道路上駕駛時須遵守該許可證上的條件，凡有人違反封閉道路通行許可證的任何條件，該許可證可予以取消。