1600中小學生參與少訊創科比賽　實踐智慧城市　加深網絡安全認識

由香港警務處主辦、中銀香港全力支持的「少年警訊創新科技大賽2023-2024」，將於5月11至12日假香港會議展覽中心5G展廳舉行頒獎典禮暨嘉年華。今年為少訊第三次舉辦比賽，旨在讓學生透過體驗學習，高小組、初中組及高中組於「出行」、「生活」、「環境」及「經濟」各範疇上，製作創意作品及專題研習報告，以實踐「智慧城市」概念。今年警方亦為初小組增加網絡安全主題，透過創意設計圖，以「網絡安全」或「資訊素養」為主題，以繪畫形式參與，加深學生對網絡安全的認識。



「少年警訊創新科技大賽2023-2024」，將於5月11至12日假香港會議展覽中心5G展廳舉行頒獎典禮暨嘉年華。

為鼓勵參賽者與警方一齊構建一個安全穩定城市，比賽除冠亞季軍等獎項，更設有「最佳安全城市獎」，鼓勵參賽者在「預防罪案」、「網絡安全」及「道路安全」三方面提出創新方案，與警方攜手滅罪。今年警方收到許多作品，證明青少年都非常關心社會，初中冠軍作品亦以「道路安全」為主題。

今次比賽吸引1,600名來自近170間中、小學學校學生報名參加，收到超過1,200份作品。來自比賽10個支持機構代表組成的專業評審團，從眾多作品中挑選出各個得獎作品。本月11、12日的頒獎典禮暨嘉年華，警務處處長蕭澤頤、中國銀行（香港）有限公司資訊科技部總經理翁暉、教育局常任秘書長李美嫦以及警務處副處長（行動）周一鳴擔任主禮嘉賓及頒發獎項。

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頒獎典禮完結後，會展開一連兩日創科嘉年華活動。嘉年華共分為4個區域，分別有警隊最新數碼警政科技，例如巡邏機械人；各間參賽學校展覽區，介絡創科成果；有配合奧運年，以電競運動為主題的精英運動會；以及一個滅罪伙伴訓練營，包含與警務工作相關遊戲。