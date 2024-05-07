警與入境處東九龍反黑工　拘22人包括3僱主及一被通緝男子

警方東九龍總區人員，包括機動部隊、衝鋒隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區、將軍澳警區人員聯同入境事務處，今日（7日）進行代號「權能者」及「冠軍」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍區內多個罪案黑點，合共拘捕22人，包括3名本地僱主，以及一名被通緝男子。所有人正被扣留調查。



警方聯同入境處在東九龍打擊非法勞工，共拘捕22人。（警方提供）

被捕3名僱主均為女子，另有4男9女持雙程證內地人，以及3男2女外籍人士，據悉3名外籍男子均為巴基斯坦籍、兩名外籍女子則分別為越南及尼泊爾籍，均持護照。被捕人年齡介乎25至61歲，別涉嫌「僱用不可合法受僱的人」、「協助及教唆非法勞工違反逗留條件」、「未得授權在香港接受僱傭工作」、「違反逗留條件」及「逾期居留」等。警方另拘捕一名被通緝的52歲本地男子，據了解他涉嫌欠交食環署罰款。

警方聯同入境處在東九龍打擊非法勞工，共拘捕22人。（警方提供）

警方強調，僱主僱用不可合法受僱人士是嚴重罪行。根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰則為罰款50萬港元及監禁10年。