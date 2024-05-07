荃灣二陂坊兩間竹館被「掃場」　警相信涉及非法收債　兩日拘兩男

荃灣昨日（6日）凌晨零時許，至少有7名大漢持刀及伸縮棍等武器，先後走入荃灣二陂坊兩間麻雀館內，向其玻璃幕門、櫥窗、店內的枱凳、電視機等財物狂扑亂擲，大肆破壞後逃去，案件列「刑事毀壞」，由新界南總區反三合會行動組及荃灣警區反三合會行動組聯合接手調查，警方同日和今日（7日）拘捕兩名男子。



警方拘捕一名涉案男子。（警方提供）

據了解，兩間被刑毀的麻雀館均是會員制形式經營，案發當日至少7名男子手持刀鎚，兵分兩路扑爛大門玻璃門，再進入店內搗亂，毁壞電視、麻雀枱等逃去。一名店員左手指及頸部被玻璃碎片割傷，拒絕送院。消息稱，兩間麻雀館由不同人士經營，分別開業約3個月及1年，過往未發生過同類事件。據了解一干人等前往新張3個月的麻雀館追債，但不成功，於是破壞舖位。

警方表示，昨日（五月六日）接獲報案，指荃灣二陂坊兩間相連的麻雀會所，被7名手持刀及棍的男子闖入並進行破壞，會所內的枱凳及設施被損毀，該些男子其後逃去，警員接報到場，案件列「刑事毀壞」，由新界南總區反三合會行動組及荃灣警區反三合會行動組聯合接手調查。

警方拘捕一名涉案男子。（警方提供）

經情報收集及深入調查後，警員同日（6日）在葵涌拘捕一名40歲姓鍾本地男子及今日（7日）在油麻地拘捕另一名60歲姓李本地男子，涉嫌「刑事毀壞」。調查顯示，案件涉及非法收債，李姓被捕男子懷疑曾指使鍾姓被捕男子進行上述破壞行為，兩名被捕人現正被扣留調查，警方仍在積極調查案件及追緝其他可疑人。

警方重申，打擊暴力罪案及黑社會活動是警務處處長首要行動項目，警方絕不容忍相關違法行為，並會鍥而不捨，以最大力度打擊涉及黑社會的暴力罪案。

兩間麻雀館被人連環破壞，玻璃碎散落一地。(讀者提供圖片)

兩間麻雀館被人連環破壞，玻璃門被打爆。(讀者提供圖片)

兩間麻雀館被人連環破壞。(讀者提供圖片)

兩間麻雀館被人連環破壞，玻璃碎四散。(讀者提供圖片)

麻雀館內的電視機亦被毀。(讀者提供圖片)

兩間麻雀館被人連環破壞。(讀者提供圖片)