荃灣路奪命車禍｜貨櫃車翻側　司機被拋出車外　直墮橋底當場死亡

荃灣發生奪命車禍。昨日（7日）深夜11時許，一輛載有大量尿片的貨櫃車沿荃灣路天橋往九龍方向落斜，途經有線電視大樓對開翻側，66歲男司機被拋出車外，跌落橋下約20米地面當場死亡，警方正調查車禍原因。



現場可見，橋面和橋下一片狼藉，包括荃灣路兩邊行車線，多支燈柱被掃毀，部份燈柱橫亘橋面路中，貨櫃車車頭連同駕駛室嚴重損毀，貨櫃尾部被劏開，擱在天橋欄杆上，貨櫃車零件和大批尿片散落一地，石壆遭到撞毀，碎石四散一地。



橋底方面，貨櫃車擋風玻璃跌在橋下柴灣角熟食市場對面，有一支燈柱被撞至「U型」，跌落橋下地面近海興路迴旋處，遺體則在海盛路近柴灣角街熟食中心的另一輛貨櫃車旁邊，遺體附近有一隻涼鞋。



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消息稱，涉事貨櫃車在荃灣路柴灣角熟食市場對開一個右彎時已經出事，先撞向左邊石壆和鐵欄，撞斷一支燈柱飛墮橋底地面，相信車頭削開，令到司機飛出車外拋落橋底，餘勢未了，貨櫃車在無人駕駛的情況下繼續衝前約200米，撞向有線電視大樓對開路中石壆翻側，再掃毀4支燈柱。

當時對面線荃灣路往屯門方向有其他車輛行駛，貨櫃車撞向路中石壆翻側掃毀燈柱，車頭組件及燈柱繼而飛到對面行車線，前方的士受到波及，擋風玻璃被擊中，後方客貨車右邊車窗損毀，右邊車身同遭刮花，當中的士司機相信驚魂未定，形容過程「唔知（發生何事），總之好恐怖」，事後通知車行拖車處理，的士司機腰部受傷送院，至於林姓客貨車司機表示遠距離目擊車禍，形容涉事貨櫃車當時車速不慢，「一邊掃，一邊翻」。

的士司機相信驚魂未定，形容過程「唔知（發生何事），總之好恐怖」。（陳永武攝）

另外，尾隨涉事貨櫃車的林姓的士司機憶述，涉事貨櫃車沿荃灣路右線越過其的士，估計對方車速正常，未幾出事。

運輸署宣布，因交通意外，荃灣路(往九龍方向)近柴灣角熟食市場的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。

警方表示，今日凌晨零時許接獲報案，一名66歲男子駕駛一輛掛接車輛沿荃灣路往九龍方向行駛，當駛至近柴灣角熟食市場時，懷疑失控撞向鐵欄，該名司機跌出車外，警員接報到場，發現該名司機倒卧在海盛路。他身體多處受傷，現場被證實死亡，新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1346與調查人員聯絡。