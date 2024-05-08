海關西環搗毒倉檢「喪屍浴鹽」　可致妄想幻覺　曾有人疑服後咬人

海關昨日（7日）在西環搗破一個毒品倉，檢獲共值600萬元的毒品，當中包括600克合成卡西酮（俗稱「喪屍浴鹽」），一名19歲男子涉案被捕。「浴鹽」為近年新興的合成精神科藥物，濫用或可引致知覺異常、記憶及血液循環受損，並出現妄想及幻覺等。翻查資料，2012年在香港曾發生懷疑藥後暴力事件，一名19歲青年疑服「浴鹽」後，先襲擊一名學校保安，其後咬傷一名女途人的頸部。



海關檢獲約600克「喪屍浴鹽」，其包裝紙印有名牌「Hermès」和蘋果公司的標誌，懷疑用作掩飾。（梁偉權攝）

過往曾經發生多宗疑涉「喪屍浴鹽」的暴力事件。2012年美國路易斯安那州一名男子疑吸毒後，咬傷他人臉頰；同年在香港一名19歲青年疑吸服同類毒品後，在葵涌葵盛圍先襲擊一名學校保安，其後咬傷一名女途人的頸部。

翻查資料，「浴鹽」毒品及其衍生物具有興奮劑效果，外觀通常呈白色粉末、結晶或顆粒，可透過抽煙、鼻吸或針筒注射進體內。其主要成分有「喵喵」（mephedrone）及亞甲基二氧吡咯戊酮（MDPV）。由於不法分子在毒品包裝上印有「植物肥料」或「浴鹽」等無害物質作掩飾，故得其名。

海關在西環一個迷你倉內，檢獲懷疑霹靂可卡因及俗稱「喪屍浴鹽」的合成卡西酮，總值約600萬元。（梁偉權攝）

「浴鹽」毒品一般作用時間約3至4小時；輕微興奮作用會延續6至8小時。濫服或會引致知覺異常、損害記憶及血液循環，吸毒者會表現行為怪異、出現妄想及幻覺；如服用高劑量，甚至會出現精神恐慌及暴力行為等。

根據警方資料，自2011年4月1日起，甲氧麻黃酮（Mephedrone）及其他卡西酮衍生物已受到《危險藥物條例》所管制。