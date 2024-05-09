兩網店賣冒牌Hermès、Gucci等香水　正價三折出售　海關拉兩男女

海關破獲兩宗透過網店出售懷疑冒牌香水的案件，共檢獲市值約92萬的香水及化妝品，拘捕一男一女。檢獲的冒牌香水全部是名牌，包括Hermès、LV、Gucci、Dior等。



檢獲的冒牌香水抄襲多個正貨品牌，包括Hermès等。（黃偉民攝）

冒牌香水的包裝盒及樽邊的印刷字樣較為粗糙。（黃偉民攝）

+ 2

海關版權及商標調查科調查主任廖聞晉指，海關早前利用網上巡查及大數據系統進行風險評估分析，發現有人在網上社交平台開設網店，出售香水及化妝品的冒牌貨。人員遂喬裝顧客購買，經過深入調查及商標持有人的協助下，海關於前日（7日）採取執法行動，突擊搜查一個位於長沙灣的工廈單位及元朗的住宅單位，初步相信兩單位是兩間獨立經營的網店。

行動中拘捕一男一女，分別23歲及25歲。廖聞晉表示，相信已成功阻止一批冒牌貨品流出市面，惟案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。他又指，檢獲的冒牌香水抄襲多個正貨品牌的外觀設計及註冊商標，但包裝盒及樽邊的印刷字樣較為粗糙。有涉案網店以平行進口貨品（俗稱水貨）及期間限定作招徠，降低定價，並減低消費者的戒心，從而吸引他們的購買慾。舉例其中一款香水，網店定價約350元，僅是正貨售價的3成左右。

海關呼籲，消費者應光顧信譽良好的店舖，包括網店，避免與可疑店舖交易。這次行動中檢獲的冒牌香水及化妝品將直接使用在皮膚上，但卻缺乏品質保證，使用時安全性成疑。海關會將樣本送往政府化驗所作進一步測試，以確認其安全性；同時呼籲市民，若擔心購入懷疑冒牌品，或對貨物真偽產生懷疑，可以向相關的商標持有人或代理商查詢，以免招致不必要損失。

根據《商品説明條例》，任何人銷售或售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年，市民可致電海關24小時熱線：2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵賬戶：crimereport@customs.gov.hk，或網上表格舉報懷疑侵權活動。