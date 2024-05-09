啟德體育園工傷︱勞工處：死者被夾於升降工作台與金屬構築物之間

啟德體育園昨日（8日）發生奪命工業意外，52歲姓黎升降台操作員，駕駛升降吊臂升上球場頂部進行鋁板工程，惟吊臂升至球場頂部後，他被發現暈倒昏迷，送院搶救至昨晚不治。事件起因一直未明，家屬曾向工權會表示，事主身上有瘀傷，質疑是否曾經被夾。勞工處今日（9日）表示，該名男工在動力操作升降工作台上視察工程進度時，被夾於工作台與金屬構築物之間，送院後證實不治。處方已即時派員調查，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」。



有網民在社交平台上載啟德體育園內部情況。（香港突發事故報料區新版/荔枝角洪嘉豪圖片）

勞工處發言人指，高度關注昨日（8日）上午在啟德一建築地盤發生的致命工作意外，意外中，一名男工在動力操作升降工作台上視察工程進度時，被夾於工作台與金屬構築物之間，送院後證實不治。

對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。處方續指，在得知意外發生後，已即時派員到場調查，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其使用該工作台。處方正調查意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

工人安排死者家屬的車輛駛入地盤內。（翁鈺輝攝）

根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，循公訴程序定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁2年；或循簡易程序定罪，最高可被判罰款300萬元及監禁6個月。

就昨日的意外，勞工處會於日內透過其「職安健2.0」流動應用程式、網頁發放「職安警示」及電子郵件通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。

啟德體育園昨晚回覆《香港01》時指，對工地內有外判工人工作期間受傷、送院搶救後不治表示十分難過，並已向死者家屬致予深切慰問。承建商及其分判商會為家屬提供一切適切的協助，並全力配合勞工處及警方調查。

啟德體育園發生工業意外。（馬耀文攝）