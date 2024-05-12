警東九龍打擊醉駕危駕　截停9車包括保時捷　5司機被捕

警方表示，東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊一連兩日（本月10日至11日），在區內展開打擊交通違例事項行動，總共拘捕5名司機及向4名司機發出口頭警告，所有被捕男司機已獲准保釋候查，下月上旬向警方報到。據了解，其中一名被捕司機涉嫌醉駕，當時駕駛保時捷。



警方總共拘捕5名司機及向4名司機發出口頭警告。（警方提供）

警員在觀塘創業街近巧明街發現一輛私家車搖擺不定，懷疑該私家車的司機酒後駕駛，於是上前截查，經初步調查，該名45歲姓林本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，警員亦在巡經黃大仙彩虹道時亦截查兩輛私家車，兩名38歲姓葉及39歲姓楊本地男司機未能通過酒精呼氣測試，同涉「酒後駕駛」被捕。

警方總共拘捕5名司機及向4名司機發出口頭警告。（警方提供）

此外，警員在觀塘繞道東行往將軍澳方向發現一輛白色私家車超速行駛，並在車群中穿插，隨即展開追截行動，最後在將軍澳景嶺路近彩明街成功截停該輛私家車，經初步調查，該名27歲姓黃男司機涉嫌「超速駕駛」及「危險駕駛」被捕。

另外，警員在觀塘創業街截查一輛形迹可疑的私家車，經初步調查後，車上一名38歲姓黃男司機涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

警方總共拘捕5名司機及向4名司機發出口頭警告。（警方提供）

警方重申，「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」乃嚴重罪行，兩項罪行一經定罪，各可處罰款1萬港元及監禁12個月。警方會繼續加強執法，打擊相關罪行，呼籲駕駛人士切勿以身試法，警方亦呼籲各駕駛人士，酒後駕駛、超速及危險駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。