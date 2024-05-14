海關截走私船檢$1.6億貨　包括瀕危魚翅、鯊魚皮及受管制木傢俱等

海關首破前往台灣高雄的遠洋船走私案，上周二（7日）在葵涌貨櫃碼頭透過風險評估及情報分析，於涉案船上揀選兩個報稱載有傢俱的貨櫃檢驗，發現傢俱懷疑用受管制的木材製成，另檢獲大批瀕危乾魚翅、鯊魚皮、黑膠唱片、大批平板電腦及智能電話等電子產品，市值共約1.6億元。海關不排除不法分子採取迂迴路線，先往台灣，再轉運內地，逃避偵查。如成功走私，相信可逃稅高達3,000萬港元。



海關檢獲懷疑瀕危乾魚翅、鯊魚皮等；傢俱亦懷疑用受管制的木材製成。

上周一（6日），海關港口及海域科聯同海關有組織罪案調查科展開聯合行動，鎖定兩個由香港出發往台灣的40呎海運貨櫃。兩個貨櫃同樣報稱載有傢俱，惟X光檢查後發現內裡貨物雜亂、不同位置的密度及形狀完全不一致、櫃頭到櫃尾深淺不一、櫃中間有袋裝貨物，與報稱運載的傢俱完全不吻合。

海關有組織罪案調查科接手跟進後，發現所申報的傢俱放於櫃門位置，移開傢俱後，即發現貨櫃內有大量未列艙單貨物，包括懷疑瀕危乾魚翅、鯊魚皮、黑膠唱片、大批平板電腦及智能電話等電子產品。相關傢俱經漁護署檢驗後，亦懷疑用受管制木材製成。案中全部均為過往走私到內地的熱門產品，尤其是黑膠唱片具收藏價值，在內地市場有一定需求。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任林駿興稱，今次是海關首次在前往台灣的遠洋船中發現走私貨物，不排除不法分子採取迂迴路線，先往台灣，再轉運往內地，逃避偵查。如成功走私，相信可逃稅高達3,000萬港元。海關仍就貨物來源及目的地調查，不排除有更多人被捕。

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海關會根據風險評估，情報分析策略，全方位打擊各類型走私案。海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。市民可致電海關24小時熱線2545-6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。