伏屍筆架山｜好好先生上山餵狗一去不返　妻子茫然：我接受唔到

「冇喇，搵唔返喇，咁好人‥‥‥」疑上山餵狗後伏屍筆架山的62歲男子潘松龍，在外是深受同事及街坊愛載的好保安；在內是廿四孝丈夫兼好爸爸。據了解，救援人員因發現狗隻徘徊守候，始尋回潘松龍遺體。枕邊人驟逝，潘太向《香港01》憶述丈夫生前種種，只以一個字來形容 —— 「好」。結婚逾30載，兒孫三代同堂，從不吵架；如今屋內只剩潘太形單隻影，她慨嘆：「我接受唔到，冇喇，搵唔返喇，咁好人。」



潘家門外擺上白蠟燭。（梁偉權攝）

早於十多歲時便由內地來港的潘松龍，於美孚新邨任職保安員15年，生前與妻子育有一對子女，均已出身搬走，只剩夫婦二人同住黃大仙，閒時子女會帶同孫兒回家探望，一家人生活簡單而美滿。潘太指，丈夫身體健康，為人樂觀，閒時小賭怡情，放假時行山餵狗，「見啲狗冇人餵，食剩咪拎去餵，還掂行開山，生活好簡單。」

潘太憶述，最後見丈夫當日（12日）中午，他們如常午膳；下午1點多丈夫出門，惟至傍晚6時一貫歸家時間仍未見其蹤，她致電良久無人接聽，心感不妙，立即通知子女，「不停打電話，響咗，但冇人聽。」子女其後報警，同時上網求助，並一同上山尋父，「個女話估唔到咁多人，百幾人，警察、民安隊、行山人士。」

62歲的潘松龍5月13日早上被發現伏臥筆架山山坡。（林澤鋒攝）

在救援人員及熱心市民協助下，翌日早上便尋獲潘生蹤影，可惜傳來的卻是噩耗。潘太指，救援人員發現狗隻徘徊，順藤摸瓜尋獲丈夫遺體，「話有兩隻狗，有一隻喺度守住佢，見到隻小黑（黑色狗）喺度行嚟行去。」雖然事與願違，但潘太仍然感激所有施援人士，「好多謝所有人，唔係點會咁快搵到。」

種種往事如今已成追憶，潘太對丈夫讚不絕口，只用一個「好」字形容，「梗係好啦，結婚30幾年，好錫屋企人，未鬧過交，冇鬧過仔女！」潘生與街坊同樣相處融洽，「好好人，阿叔（街坊）都喊，太意外，接受唔到，唔係有病痛有心理準備，好哋哋一陣唔見埋‥‥‥」潘太指，現時等待驗屍確定丈夫死因；幸家有積蓄，子女會帶同年幼孫兒不時探望，故生活不成問題。

美孚新邨居民紛紛在群組留言悼念，讚揚死者是「盡責，友善熱心助人的好人」，盡忠職守、關心街坊，希望他一路好走。

案發於前日（12日），潘松龍向妻子表示前往獅子山及望夫石行山餵狗，但遲遲未歸，當晚家人報警；翌日（13）早上約8時半，他被發現伏屍筆架山麥理浩徑第5段一處山坡。潘松龍生前任職美孚新邨保安員，同事大感錯愕，居民紛紛在群組留言悼念，讚揚死者是「盡責，友善熱心助人的好人」，希望他一路好走。