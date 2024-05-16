屯門的士司機猝死　家人改機票回港　惜未能見最後一面

一名中年的士司機，昨日（15日）在屯門藍地行車期間疑突然暈倒致的士撞壆，司機送院搶救後不治。事發時死者妻女身在內地旅遊，獲悉噩耗後連忙改機票返港，可惜已經陰陽相隔。家人對其猝逝，感到既傷心又愕然。



的士駛經藍地交匯處時，懷疑司機暈倒，的士撞壆。

猝死的士司機姓楊52歲，今日上午親友一行6人到葵涌殮房辦理認屍手續。各人都神情哀傷，其中遺孀更是哭成淚人。

死者與妻育有兩名女兒，長女已在職，幼女仍然求學。湊巧近日妻子和長女分別在內地旅遊，昨日她們接獲幼女通知事件，匆匆改機票回港，可惜楊已經離世。長女稱，父親沒有長期病患，工作也不算過勞：「佢作息正常，好早瞓，（清晨）5點起身，下晝4點收工，每周6天工作。」而且亦沒有長期病患或「3高（高脂肪、高膽固醇、高血壓）」，暫時也未知死因，要待驗屍結果。不過他們相信死因並非撞車，長女的男朋友說：「撞嗰個位無凹，估計應該知道自己暈就剎車。」

死者親友認屍後離去。（黃煦緻攝）

案發於昨日中午12時26分，一輛空載的士沿藍地交匯處往富泰邨方向行駛，駛近藍地變電站時，懷疑司機突然暈倒，的士撞壆，由途經駕駛者代為報案。姓楊的士司機沒有表面傷痕，惟陷入昏迷，救護員將他送到屯門醫院搶救，延至下午1時45分證實不治。案件交由新界北總區交通部特別調查隊跟進，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，致電3661 3800與調查人員聯絡。