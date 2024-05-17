屯門中學傷人案｜文靜女生轉堂突從後施襲　兩老師制止勸放下利刀

屯門青山公路—新墟段一間中學昨日（16日）發生傷人案。一名13歲女學生在課室，突然亮出一把約30厘米長利刀，從後襲擊另一名同齡男同學。遇襲男生身上多處中刀浴血，幸清醒送院治理。

《香港01》記者今早（17日）到涉事學校了解，兩位副校長表示，據了解兩名同學昨日全日沒有爭執。事發時正值轉堂期間，女同學突然從後襲擊男同學，但她情緒並非激動，當時在場的兩名女老師即時制止，女同學沒有反抗並聽從老師勸說放下利刀。副校長形容涉事女生非常文靜，相信事件屬偶發性。至於施襲動機要待警方調查。學校已啟動「危機處理小組」處理事件，並安排心理學家及社工等輔導學生。



事發後，校方已即時啟動「危機處理小組」，安排心理學家、社工等到校輔導學生。（羅敏妍攝）

梁副校長及鄧副校長表示，涉事兩名學生中一及中二均是同班同學，訓導老師過往沒有收到二人爭執的匯報。昨午3時35分，正值英文堂轉至班主任課期間，英文課老師及班主任均在班房，當時男學生坐在右前方，女學生則坐在課室中後位置，二人相隔數行。副校長引述在場老師描述，女學生突然從後襲擊男學生，施襲速度快，僅幾秒內發生。兩名老師見狀立即制止及勸諭女學生放下利刀，女學生聽從，全程沒有反抗，情緒並非激動，「好冷靜企咗喺度」。男學生遇襲後情緒激動，幸神智清醒，老師即場為他做急救處理，主要受皮外傷，經X光檢查後證實沒有傷及筋骨，目前情況穩定。

副校長表示，涉事女學生非常文靜，曾接受輔導，但沒有傷人記錄，校方也沒有收到她有情緒病的紀錄，故相信事件屬偶發性。女學生今日已請假，相信一段時間內不會上課，至於何時復課，需要評估女學生狀況，並諮詢心理學家及社工等意見。

昨日事發後，學校已立即聯絡涉事男女學生的家長，並逐個聯絡班上所有同學的家長交代事件，並立即輔導涉事班級的學生，確保學生情緒穩定。校方又即時向全校家長發出短訊通知，今日亦會再發出家長通訊。校方已即時啟動「危機處理小組」，中華基督教會香港區會、教育局的心理學家、社工等今日將到校輔導學生。