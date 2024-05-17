訛稱家人被捕騙兩長者逾$10萬「保釋金」　兩男加刑判囚30月

「猜猜我是誰」騙案頻生。有騙徒去年2月利用長者對家人的關心，致電兩名長者，訛稱他們的家人因犯刑事案件被捕，分別要求他們交出3.5萬元及7萬元保釋金，兩名受害人付款後始得知家人沒有被捕，於是報警。警方同月拘捕兩名涉案男子，兩人早前各承認一項洗黑錢罪，法庭批准控方申請，對兩人加刑25%，今日（17日）判兩人分別入獄30個月。



警方偵破兩宗「猜猜我是誰」騙案，兩名涉案男子分別被判囚30個月，屯門警區刑事支援隊主管偵緝督察黃嘉鴻交代案情。（警方直播截圖）

兩宗案件分別發生於去年2月9日及10日，騙徒均訛稱分別69歲和80歲女受害人的家人被警方拘捕而索取保釋金。兩名受害人信以為真，情急之下取出本身放在家中及銀行的現金，在住所附近交予一名男子，其後致電聯絡到家人，始知對方沒有被捕，揭發騙案並報警。

警方翻查閉路電視及深入調查後，先於同月13日，以涉嫌詐騙拘捕負責收款的姓張男子，他承認收取1,000元報稱，為一名姓黃男子收取騙款。黃男一周後被捕。警方徵詢律政司意見後，落案起訴兩名分別33歲及34歲的被捕男子洗黑錢罪，兩人分別報稱運輸工人及無業。他們早前各自承認一項洗黑錢罪，案件於今日判刑。針對近年詐騙及洗黑錢案有上升趨勢，控方向法庭申請加刑以提升阻嚇力，法庭批准對兩名被捕加刑25%，兩人最終各被判囚30個月。

屯門警區刑事支援隊主管偵緝督察黃嘉鴻提醒市民，若收到自稱親友來電索取金錢，應保持警覺及向家人核實，如涉及保釋金，則應致電就近警署核實。警方重申，執法部門不會主動要求市民提供保證金或保釋金，亦不會要求市民到公眾地方、例如郵局或街頭交收金錢。黃嘉鴻呼籲市民多關心長者，提醒他們最新的防騙資訊，加強長者的防騙意識；市民亦不應將戶口提供予他人作不法用途，否則即使沒有實際操控相關戶口，亦有可能干犯洗黑錢罪，一經定罪最高可判監14年。市民如懷疑受騙，可致電警方防騙易熱線18222或999報案。