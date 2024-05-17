海關年初至今破14宗集運販毒案　檢近千萬元貨　兩收貨男被捕

海關早前留意到有販毒集團，利用集運方式運送毒品，自今年初起至今展開代號為「狙擊者II」的執法行動，突擊搜查多間集運公司，破獲14宗案件，查獲約20公斤毒品，市值約910萬港元，並拘捕2男。其中一宗案件，人員於5月4日發現兩個經集運方式從英國到港的包裹，約7公斤、市值約港幣300萬元的氯胺酮，被偽裝成為潤膚霜，混進真貨之中，以圖魚目混珠，一名47歲無業外籍男昨日（16日）在葵涌自提點收貨被捕。另一案件中，一名59歲男子同樣是收貨時被捕，包裹中藏有2公斤氯胺酮。



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海關毒品調查科機場調查科調查主任陳煒森表示，現今網購盛行，市民在網上訂購貨物後，會將貨物運往集運公司位於海外的貨倉，當集運公司承包一定數量貨物後，便會運回香港貨倉進行拆貨，隨即通知收件人到自提點或智能櫃取件，或者按照客戶要求，安排派送至指定地址。

海關早前發現到集運方式販毒趨勢有增加，遂於2024年1月1日起至今，採取代號為「狙擊者II」的執法行動，以打擊不法分子利用集運方式進行毒品販運。海關經過風險評估及情報分析，突擊搜查多間集運公司，查驗可疑包裹，破獲14宗販毒案，查獲合共約20公斤嘅毒品，市值約910萬港元，並拘捕兩名男子。

行動中，查獲最多的毒品是氯胺酮，約8.5公斤；其次為大麻，約5.2公斤；亦有約4公斤冰毒；以及約2公斤可卡因。海關發現販毒集團會以日用品作為掩飾，將毒品藏於護膚品、化妝品、洗髮水的容器，包裝物料夾層，或者混於零食當中。

海關毒品調查科機場調查科調查主任陳煒森交代案件詳情。（王譯揚攝）

其中一案中，5月4日，海關機場空運科人員在香港國際機場查驗一個經集運方式從英國到港的包裹，報稱潤膚霜。經檢查後，海關人員發現其中藏有3.5公斤懷疑氯胺酮。該批毒品被偽裝成為潤膚霜，並與真的潤膚霜共同存放於貨物箱內。

海關毒品調查科接手調查，在同一個集運帳戶下，檢獲另外一件藏有3.5公斤懷疑氯胺酮的包裹，同樣報稱為潤膚霜，及利用同樣的收藏手法。

海關人員隨即採取監控快遞行動，並於昨日成功於葵涌自提點拘捕一名47歲報稱無業的收貨外籍男子，當時他在葵涌自提點收取其中一個內藏懷疑氯胺酮的包裹，涉嫌販賣危險藥物罪被捕。人員其後搜查其住所，發現藏有包裝工具，相信用作重新包裝以及分銷毒品。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

另一宗案件，海關人員在荔枝角拘捕一名59歲男子，他所收取的包裹內藏約2公斤懷疑氯胺酮。他現正保釋候查。

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海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

此外，海關提醒市民要避免將個人資料交給其他人作收取郵包或貨物用途，並提醒物流業界的從業員必須提高警覺，如懷疑任何人利用物流公司從事販毒活動，要盡快通知海關，避免受到牽連。海關會透過不同的會議和物流業界分享販運毒品的趨勢，加強業界的意識。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。

市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。