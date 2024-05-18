警油尖「放蛇」打擊無牌售賣酒　檢獲$10萬酒類飲品　5男女被捕

警方表示，油尖警區特別職務隊、尖沙咀分區雜項調查隊及油麻地分區雜項調查隊昨晚（17日）在區內進行代號「戰馬」的聯合行動，以打擊區內無牌售賣酒活動，警員共拘捕5人，年齡介乎22至37歲，所有被捕人現正被扣留調查，警方檢獲總市值約10萬元的酒類飲品。



警方拘捕涉案男子。（警方提供）

油尖警區特別職務隊昨午派員喬裝顧客，前往彌敦道469至471號一間懷疑無牌樓上火鍋店，並於店內檢獲約值9,000元的酒類飲品，37歲男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被補，另一名男職員則涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕。

警方拘捕涉案女子。（警方提供）

另外，油麻地分區雜項調查隊昨晚派員喬裝顧客到廟街308號一間懷疑無牌樓上酒吧，並於酒吧內檢獲約1萬元的酒類飲品，22歲酒吧男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。

此外，尖沙咀分區雜項調查隊同晚派員喬裝顧客到金巴利道40至40A號一間懷疑無牌樓上酒吧，並於酒吧內檢獲約值8.7萬元的酒類飲品，兩名分別22歲及23歲酒吧女職員涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。