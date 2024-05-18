有片︱輕鐵鍾屋村站出軌　左搖右擺駛入月台　白煙滾滾傳出臭味

今日（18日）早上一輛往屯門方向行駛的輕鐵，至鍾屋村站時疑因路軌上外來物導致出軌，幸事故中無人受傷，惟擾攘近4小時服務始回復正常。有網民上載事發一刻的情況至YouTube，從影片可見，該列「回廠」的輕鐵，駛進鍾屋村站時車速緩慢，車身搖擺不定，發出「轟轟」巨響，車頭的電子顯示屏畫面不停閃爍，大量白煙冒出，最終緩緩停下來。



拍攝者形容月台四周「好臭」，又指列車駛進月台時，撞毀部分月台與車廂之間空隙的黃色膠條：「明顯見到第一卡同第二卡高度唔一致，呢一卡（第二卡）係高啲，前面係矮一截。」直指車頭「冧咗」。未幾月台有廣播，宣佈因受事故影響，610、615、614及751路線列車將有3分鐘延誤。拍片者質疑：「佢肯定3分鐘就得？」穿着反光背心的列車車長，離開車廂、走落路軌了解。



輕鐵駛進鍾屋村站時車速緩慢，車身搖擺不定。（YouTube: 每周一GAME For a Week影片截圖）

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事發於今早9時許，港鐵稱，鍾屋村站附近有一列兩卡輕鐵列車，頭一卡後面的一個轉向架偏離路軌，輕鐵服務受阻。列車上無乘客，無乘客受傷。輕鐵路線610綫，614綫，615綫及751綫，不停藍地站至洪水橋站，港鐵提供免費接駁巴士，行走來往洪天路緊急月台至兆康，接載受影響車站的乘客。

至上午11時，工程人員安全地把兩卡列車分開，隨後列車被移正，至中午12時45分，事故處理妥當，輕鐵服務逐步回復正常。港鐵表示，初步懷疑涉及路軌上外來物，會調查事故原因。

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現場所見，大批工程人員在搶修，行人過路處有石躉損毀，工人將它移走放在手推車上，再放到一旁。與此同時，又拍攝列車偏離路軌的位置，見到最少一個車輪坐跌在碎石上。工程人員帶來多塊木板及工具，估計是準備將車身升高。

另外路軌附近有不少雜物，包括一塊約一呎長的破爛木方，暫未知是否與事件有關，人員將進一步調查。

消息稱，列車駛過田廈路交界（往屯門方向）、距離鍾屋村站約100米開始脫軌，路軌上有白色痕跡疑是出軌後車轆磨擦所致。