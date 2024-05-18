火炭穗禾苑大維修　飛天蠄蟧擒棚架連偷12屋　內地同村兄弟被捕

火炭穗禾苑曾因4.6億元天價大維修而陷入爭議，幾經波折，最終去年以3.7億元簽約展開強制驗樓計劃維修工程。不過，工程開展後，屋苑內9座大廈外牆均築起棚架，懷疑因此成為「飛天蠄蟧」的目標，趁機爬棚架進入單位爆竊。自今年4月開始，不同單位發生多次爆竊案，涉及12名住戶，損失金額達7.8萬元。昨日（17日）清晨4時，匪徒重施故技，住戶見狀報案，最終警方當場截獲一名男子；並於同日下午在羅湖口岸再拘捕另一名涉案男子。兩名被捕男子均持雙程證（38及40歲），涉嫌與4宗連環爆竊案有關，據悉他們在內地同村長大。



警方檢獲一批懷疑犯案衣物、電話及八達通。（林澤鋒攝）

沙田警區總督察（調查）黃志騰指，警方於4月接獲多宗報案，指火炭一個屋苑多次發生爆竊，經調查後發現屋苑內9座大廈同時進行外牆維修工程，正在築起棚架，故相信匪徒藉此進入未鎖上的窗戶的單位爆竊。根據圖片，相信遇竊屋苑為穗禾苑。

警方將上述爆竊案合併調查，展開代號「躍天」的反爆竊行動。昨日（17日）清晨4時，一名機警住戶留意到棚架外有人影掠過，於是通知保安，人員趕抵展開追截，發現兩名匪徒沿棚架往下爬，走到一條行人天橋橋頂，再沿橋頂拔足而逃，最終軍裝警員成功截獲一名男子並將其拘捕。

屋苑內9座大廈外牆均築起棚架，相信匪徒趁機進入單位爆竊。（林澤鋒攝）

警方刑事部翻查閉路電視及情報分析，鎖定第二名男子身份，並將其放在警方通緝名單。同日下午約3時，該名男子嘗試經羅湖口岸潛逃內地，最終被警方拘捕。兩名男子現正被扣查，稍後將會被落案起訴各一項「入屋犯法罪」。

行動中，警方拘捕兩名雙程證中國籍男子（38及40歲），他們涉嫌4宗連環爆竊案，涉及12名住戶，損失金額總值7.8萬元，主要為現金。據了解，二人在內地同村長大，相信即日來港犯案。

沙田警區行動主任總督察柳仲桁稱，警方對爆竊案高度關注，分別透過預防、教育及情報收集打擊爆竊案。預防方面，沙田警區不時聯同多個隊伍進行聯合反爆竊行動，在鄉郊及山嶺高展開姿態巡邏，搜索可能匿藏在山上的可疑人士；亦聯同飛行服務隊進行陸空搜查行動，在馬鞍山、沙田及田心一帶鄉村等爆竊黑點，利用直升機在上空進行巡邏，配合地面部隊設置路障進行搜查。

有匪徒疑用絲帶作「踩線」記號。（林澤鋒攝）

警方亦留意到，有匪徒疑用絲帶作「踩線」記號；部分住宅外牆的青苔及樹枝亦有不規則的剝落及折斷，相信匪徒以樹枝作為輔助，爬進屋苑內進行爆竊。

沙田警區警民關係主任總督察譚君宜表示，警方有見及此，採取多機構合作模式，進行反爆竊宣傳，並感謝負責協調的民政署、有份參與行動的區議員和關愛隊成員。人員馬拉松式到不同屋苑進行宣傳，向居民派發反爆竊用品及宣傳品，希望提高市民的防罪意識。

沙田分區助理指揮官（行動）總督察香子健指，涉及住宅發生罪案數字有上升趨勢，警方過往幾個月到不同住宅巡查後，發現保安系統尚有待改善。首先，雖然很多屋苑均安裝閉路電視，但保安未必知悉該鏡頭顯示哪一個位置，因此未能即時到場處理突發事件。警方呼籲，保安公司應對保安員有足夠培訓，或在閉路電視添置更清晰的標示。

此外，警方在行動期間假扮途人進入大廈，但發現保安員未有將其截停；警方向保安呼籲，應截停所有住戶進行資料登記。另外，警方留意到保安的巡查時間及路線相較單一，然而匪徒常於保安離開後到目標單位下手；警方在此向保安呼籲，應該採取隨機時間及多變路線進行巡邏。警方亦呼籲保安多加檢視危險點，例如新建成的大樹或行人天橋上蓋，均可能成為保安缺口，提供捷徑讓賊人進入單位爆竊。