西營盤的士司機猝死｜朋友胞兄同因駕車猝逝　事主勤做運動惜殞命

一名58歲姓叢的士司機，今午（18日）被發現暈倒車內，送院搶救後告不治。《香港01》記者接觸到叢男家屬，兒子稱父親去年曾因高血壓入院，加上身邊分別有兩名親友在駕的士期間猝死，自此父親開始注重健康，「佢日日跑步，食得清淡咗，健康咗好多，減咗至少10幾kg」，惜今早突然昏迷車內，返魂乏術。兒子又稱，事發時父親沒有致電家人求助，「（佢）應該收收埋埋，驚人擔心。」



的士停在路邊。（黃偉民攝）

叢男約7年前婚姻離異，育有一對子女。從事電競的兒子稱，父親性格和善，「對我好好，同人相處都好，無同人有拗撬。」他從事日更的士司機10多年，以前一星期工作六日，僅星期日休息，直至去年無故暈倒，入院檢查後證實患有高血壓，須靠藥物控制；出院後他亦減少工作時間，「（返工）唔定時，可能兩三四日，有時一兩日。」

兒子表示，父親開始注重健康是源於身邊親朋好友的遭遇。據知父親的胞兄和一位朋友同樣在駕的士期間猝逝，自此父親開始改善生活習慣，「佢日日跑步，食得清淡咗，健康咗好多，減咗至少10幾kg（公斤）」，身體亦逐漸康復。

警方到場調查。（黃偉民攝）

據兒子了解，父親今早上班期間，疑因高血壓感不適，於是將車停泊在路邊，其後陷入昏迷，途人見狀報案，惟救援人員趕抵時父親已失去呼吸脈搏，終告不治。他又指當時父親沒有致電家人求助，「（父親）應該收收埋埋，驚人擔心。」

事發於今日（18日）中午12時許，西營盤皇后大道西390號對開停有一部的士，車上的58歲叢男昏迷不醒。救援人員趕到將他送往瑪麗醫院搶救，但告不治。據了解，死者的胞兄於2017年在跑馬地雲地利道駕的士時，失控先後撞到兩輛停泊路邊的私家車，送院後證實不治。翻查資料，叢兄患有高血壓，當年警方不排除他是病發肇事。