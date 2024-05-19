元朗廠房泄塑膠原料　或刺激皮膚眼睛　港鐵巴士K68須改道

元朗宏樂街一間石油化學公司，懷疑油缸過熱，今日（19日）凌晨發生化學品泄漏事故。消防及警方召開記者會交代詳情，指宏樂街12號廠房一個儲存缸泄漏塑膠原料單體苯乙烯，了解特性後射水降溫。事故中有兩名職員自行疏散，無人受傷，事發後一段宏樂街仍然全線封閉，港鐵巴士路線K68須改道行駛。



消防人員懷疑一個儲存缸泄漏單體苯乙烯，在了解缸內化學品的特性後，隨即向儲存缸射水降溫。（蔡正邦攝）

消防處助理消防區長謝德華交代案情，指消防處凌晨52分接獲市民報告，指在大井圍一帶聞到不明氣體，派出消防人員到場搜索，發現源頭是宏樂街一個儲有化學品的廠房，現場面積約200米乘300米。消防人員懷疑一個儲存缸泄漏單體苯乙烯，在了解缸內化學品的特性後，隨即向儲存缸進行射水降溫，事件中消防處共出動81名消防及救護人員，調派24輛消防車及兩輛救護車，使用一條喉、兩隊煙帽隊、滅火機械人、無人機及機械狗協助。

事故中有兩名職員自行疏散，無人受傷。宏樂街(來回方向)介乎元朗污水處理廠與宏富街之間的一段全線仍然封閉，受影響港鐵巴士路線第K68號須改道行駛。

危害物質專隊助理消防區長林國鴻續指，單體苯乙烯主要是用作為製造塑膠的原料，如市民接觸到有機會引致皮膚或眼睛刺激，亦非常易燃，事件中單體苯乙烯濃度為1ppm，當濃度50ppm才會對人體造成傷害，所以現場的濃度是相對安全的。

警方警務處元朗分區助理指揮官（行動）總督察江偉峰指接報上址有一宗異味發現案，事件中警方共調派包括新界北衝鋒隊、新界北機動部隊以及元朗分區軍裝人員合共37人協助處理交通及現場。

涉事儲油罐大約3層樓高，頂層位置的自動灑水系統正在灑水。（李家傑攝）