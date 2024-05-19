元朗廠房泄塑膠原料　碩果僅存香港石化廠　去年被法庭頒令清盤

位於元朗宏樂街12號的「香港石油化學有限公司」（簡稱「香港石化」），今（19日）凌晨發生化學品泄漏事故，一個儲存缸泄漏塑膠原料單體苯乙烯。翻查資料，香港石化1988年在香港設廠，公司的業務範圍主要為製造聚苯乙烯塑膠粒子，再轉售予其他工業客戶，以製造家具用品，是本港碩果僅存的石化廠房。惟於上年12月20日，香港石化因拖欠貸款被法庭頒令清盤。



香港石化元朗廠房1992年投產，是亞太地區「聚苯乙烯」主要生產商之一，會將製成的塑膠粒子轉售予其他工業客戶，聚苯乙烯塑膠粒子是玩具、電視機殼、音響機殼等原材料。惟去年12月因拖欠貸款被法庭頒令清盤，目前保留有限度運作，待「白武士」接手。

泄漏事故發生於今日（19日）凌晨零時52分，消防處指今次事件的源頭懷疑為一個儲存缸泄漏單體苯乙烯，在了解缸內化學品的特性後，隨即向儲存缸進行射水降溫。單體苯乙烯主要是用作為製造塑膠的原料，如市民接觸到有機會引致皮膚或眼睛刺激，亦非常易燃，事件中單體苯乙烯濃度為1ppm，當濃度達50ppm才會對人體造成傷害，所以現場的濃度是相對安全的。《香港01》正向香港石化查詢。