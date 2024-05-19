迪士尼21歲女職員懷疑觸電手痺　清醒送院

撰文：凌逸德
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今（19日）早11時許，警方接報香港迪士尼樂園度假區幻想道一名21歲女職員，懷疑觸碰電線時觸電，手部麻痺。傷者清醒，被送往北大嶼山醫院治理。

意外受傷