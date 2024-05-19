$2億可卡因混入40噸廢鐵　警花費逾15小時拆鐵箱搜證　2男被捕

警方搗破一個位於坪輋的毒品倉庫，檢獲約225公斤懷疑可卡因，檢獲數量為今年截至目前為止最龐大的可卡因案件，估計總市值超過2億元。調查相信販毒集團利用國際物流途徑，將大批可卡因混入40噸廢鐵，並存放在由工字鐵燒焊組成的鐵箱，從南美蘇利南運抵本港。警員花費超過15小時拆箱檢查，最終成功在重達40噸的貨櫃，檢獲225公斤可卡因磚，僅佔總重量的0.5%。警方拘捕2名分別22及29歲的本地男子，二人將被暫控販毒罪，明日（20日）在粉嶺裁判法院提堂。



警方破獲估計總市值超過2億的可卡因販毒案。（鄭嘉惠攝）

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毒品調查科警司譚威信陳述案情，指經過深入調查及情報分析後，發現販毒集團將2個總共約40噸，報稱裝有廢鐵的貨櫃，混入大批毒品，並從南美蘇利南運抵本港，並存放在坪輋一個貨櫃場內。他表示，販毒集團打算將隱藏在廢鐵內的毒品分拆圖利，進而毒害市民，毒品調查科於上星期五（17日）執行一個反毒品罪行的拘捕行動，成功拘捕了2名本地男子。警方正調查涉案毒品在香港本地銷售，或等待買家轉售至其他地區。

根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室所發出2023年世界毒品報告，環球毒品供應量大幅上升，尤其是南美國家、金三國地區及金新月一帶，為減低風險及加快獲利，毒販會將毒品輸出周邊地區，繼而囤積以待出售，因此從源頭堵截非常重要。

總督察湛耀光指，位於坪輋的貨櫃場面積約1萬尺，調查發現，集團僱用相信是不知情的唧車工人，將重量高達40噸的廢鐵，從貨櫃裝拆出來，而集團成員則擔任操縱的角色。人員在貨櫃場尋獲9個由工字鐵燒焊組成的鐵箱，在內搜出225公斤的可卡因磚，總值超過2億。

警員花費逾15小時拆鐵箱搜證

高級督察李俊岷說，人員從40噸廢鐵內搜刮出所有毒品有一定困難，當時貨櫃場的廢鐵散落一地，其中一個貨櫃的廢鐵更尚未拆卸，惟廢鐵不僅非常重更已經生鏽，加上廢鐵非常鋒利，人員在處理時有一定風險。但警方為徹底搜查，因此須將40噸廢鐵全部逐一檢查檢視廢鐵是否有可疑或藏有毒品，經仔細檢查後發現一款可疑的長方形鐵箱，由2條工字鐵燒焊拼砌而成，兩邊末端更被焊上鐵片。人員要拆開堅固厚實的鐵箱，同時要保存證物的完整性，人員不眠不休，花費超過15小時處理以及使用重型工具輔助下，終於將廢鐵成功破開並檢獲所有毒品。

警方指，販毒集團不惜利用大量廢鐵掩飾鐵箱以保存毒品，隱藏度非常高，毒品僅佔40噸貨櫃重量的0.5%，但人員迎難而上，最終成功破獲毒品及拘捕涉案人士。2名被捕人分別為22歲姓謝男子及29歲姓葉男子，二人報稱無業及搬運工人，現正被扣留調查，將被暫控販毒罪，明日（20日）將在粉嶺裁判法院提堂。目前調查工作仍在進行中，不排除有更多人被捕。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運毒品一經定罪，最高可被判處終身監禁。

警方重申，對打擊任何形式的販毒活動皆不遺餘力，特別是跨國跨地域的犯罪活動，將繼續擴闊情報網絡，並與內地、本地及海外的執法機構加強情報交流，亦會與社會不同持份者攜手做好打擊犯罪活動的工作，呼籲物流業界及香港市民，尤其是運輸及裝拆行業的人士見疑即報。