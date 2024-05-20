觀塘23歲男子先扑停車場更亭再企圖搶劫女子　一日內落網

獨行歹徒橫行觀塘區，先刑事毀壞再意圖搶劫而襲擊他人，警方閃電破案將其繩之於法。上周六（18日）晚，一名男子先到茶果嶺道的一個屋苑停車場，以木棍破壞保安亭；其後再到鴻圖道及敬業街附近一條後巷，以木棍企圖搶劫及襲擊一名女子。警方翻查大量閉路電視，於案發後19小時內拘捕一名23歲姓岑的本地男子。



觀塘警區刑事調查隊第2隊督察高裕民陳述案情。（馬耀文攝）

一名23歲女子行經鴻圖道近敬業街一座大廈後巷時，被一名賊人用棍試圖搶劫。（李家傑攝）

觀塘警區刑事調查隊第2隊督察高裕民陳述案情，指警方於5月18日晚上9時15分，接獲一名保安員報案，指一名男子在茶果嶺道97號一個屋苑停車場，以木棍敲打並破壞保安亭的玻璃窗及閉路電視鏡頭，該名男子被發現後隨即往後樓梯方向逃走。

其後於晚上10時15分，警方接獲一名23歲本地女子報案，指自己於鴻圖道及敬業街附近一條後巷遇劫。該名女子當時在附近餐廳工作，小休期間到上址後巷食煙，一名男子突然出現並以木棍指嚇事主，要求事主交出身上所有現金。女子拒絕後，男子以木棍襲擊她，女子隨即呼救，男子見狀立即沿後巷往開源道方向逃去。幸女子沒有金錢損失，惟手、肩及背部有瘀傷及擦傷，被送往聯合醫院治理，翌日出院。

觀塘警區刑事部接手調查案件，翻查大量閉路電視後，發現2宗案件的犯案人，他們的外貌、衣著、身高及身形非常相似，追查後發現2宗案件皆由同一人所為。警方迅速鎖定疑犯的身份，並在案發後19小時內，即昨日（19日）晚上6時，在犯案人位於茶果嶺道的住所，以涉嫌刑事毀壞及意圖搶劫而襲擊他人將其拘捕。

被捕人為一名23歲姓岑的本地男子，報稱無業。警方初步調查相信被捕人為單獨犯案，他犯案前離開住所，步行到停車場的保安亭進行破壞，再到鴻圖道及敬業街附近一條後巷企圖搶劫並襲擊女子。被捕人現正被扣留調查。

警方重申，刑事毀壞及行劫屬非常嚴重的罪行，最高可被判處監禁10年或終身監禁，市民切勿以身試法。