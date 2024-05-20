入境處拘7黑工3僱主　日薪最低$300　揭外傭放假到餐廳打工

入境處今日（20日）在全港各區展開代號「劍魚行動」打擊非法勞工。行動中，人員共搜查10個目標地點，共拘捕7名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。非法勞工主要在餐廳拘捕，其中3人為現職外傭，相信有人放假期間外出做黑工，入境處現正調查僱主是否知情。另有非法勞工為前外傭，逾期逗留做黑工。入境處指，不排除會有進一步的拘捕行動。



入境處展開反非法勞工行動，一共拘捕10人，包括3名為外籍家庭傭工、3名為逾期逗留人士、1名持「行街紙」人士及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。（翁鈺輝攝）

高級入境事務主任（外傭專責調查）傅哲浩交代案情表示，於反非法勞工行動中，人員共搜查了10個目標地點，包括餐廳、工廠大廈、零售店及雜貨舖，共拘捕1男6女名懷疑非法勞工，當中3名為外籍家庭傭工、3名為逾期逗留人士及1名持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）人士。

同時，3名涉嫌聘用非法勞工的男僱主（37至58歲）亦一同被捕。傅哲浩續指，上述非法勞工主要在餐廳拘捕，他們從事洗碗、處理食材、搬運及零售等工作，經海關初步調查，他們一天可獲300至600元的薪酬。據了解，非法勞工主要為印尼或菲律賓籍人士，部分人現職是外傭；而3名逾期逗留人士大約留港1個月至1年半，當中有人為前外傭，在合約完結後一直留港，沒有續簽證。

傅哲浩又指，有外傭在放假時外出進行非法工作，亦有家傭本身的合約有可能涉及虛假，但仍需進一步調查。入境處正調查被捕人士是以個人身份獲聘，抑或是集團式聘請。

傅哲浩稱，入境處一直致力打擊非法勞工，包括外傭 在港從事非法工作，不時亦會巡查一些非法黑店及進行不同類型的反非法勞工行動，甚至乎會聯同其他部門進行聯合行動，以打擊非法勞工活動。

入境處重申，任何人如果違反對他有效的逗留條件可以被檢控，一經定罪，最高可以刑罰5萬元及監禁兩年，協助及教唆者同罪。另外根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。

僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高可被判罰款50萬港元及監禁10年。另外有關公司的董事、經理、地署或合夥人都有機會負上相關刑責。