油麻地唐樓劏房變黑工宿舍　入境處拉15男女內地人　檢假身份證

入境處搗破一個位於油麻地新填地街唐樓劏房單位的黑工宿舍，拘捕15名內地黑工，當中4人是非法入境，其餘人是逾期居留，相信他們在港從事清潔、洗碗及雜工等工作；行動中檢獲17張偽造的身份證。入境處將繼續追查僱主、單位負責人等相關人士，調查是否有人提供「一條龍」服務，不排除再有人被捕。



入境處特遣隊副指揮官陸佩賢稱，入境處一直致力打擊非法勞工，以維護本地就業巿場穩定及保障勞工權益，經調查及情報分析，較早前鎖定油麻地一個唐樓的劏房單位，懷疑被用為勞工宿舍窩藏非法勞工，今早（22日）清晨採取執法行動，拘捕15名非法勞工，檢獲17張偽造身份證，假證中1張是舊智能身份證，其餘16張是新智能身份證，它們質素差劣、製作粗糙，肉眼已經可以分辨出來，相信他們以此假證搵工。

被捕15人全部是內地人，包括4男11女（年齡由28至61歲），當中1男3女是非法入境者，3男8女是逾期居留人士；其中一名逾期居留者，逾期居留達6年半，其餘則逾期幾個月。

現場是一個500呎、一劏四的單位，每間房有一至兩張碌架床。被捕人從事洗碗、清潔、雜工或樓面等，賺取50至80元時薪。入境處會追查單位負責人、管理人及僱主，不排除有更多人被捕。至於單位被改裝成無牌賓館，入境處會將相關資料交予民政事務總署跟進。

據了解，檢獲的假證部份用被捕人的樣貌，但其餘資料都是虛假；惟製作相當粗劣，肉眼可以看出真假，換言之相關僱主亦有機會分辨出來，不排除背後有集團操控，入境處將循此方向繼續調查。

陸佩賢指出，違反逗留條件是違法，而所有旅客未獲入境處處長批准，均不得從事有薪或無薪工作、開辦或參與任何業務，違者一經定罪，最高可判罰款5萬元及入獄兩年，協助及教唆者同罪。使用偽造身份證亦是違法，最高可判10萬元及監禁10年。

另外，僱用不可合法受僱的人，均屬違法，最高可判 罰款50萬及監禁10年。昨日法庭判一名僱主僱用非法勞工即時入獄24個月14日，創最近判刑新記錄，顯示案件的嚴重性。