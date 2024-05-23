海關粉嶺搗破3個私煙儲存倉　檢獲近$2700萬私煙　5人被捕

海關稅收罪案調查科前日（21日）和昨日（22日）在粉嶺一帶進行反私煙行動，成功搗破3個私煙儲存倉庫，總共檢獲近600萬支懷疑私煙，市值近2,700萬元，應課稅值1,900萬元，拘捕5人。



歹徒將懷疑私煙放入箱內，再用捆布包裝。（陳永武攝）

香港海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任許梓洭交代案情指，關員前日（21日）黃昏時段在粉嶺坪輋下山雞乙一帶，截查一輛可疑輕型貨車及搜查一個鐵皮倉庫，在車上及鐵皮倉檢獲3.8萬支及約185萬支懷疑私煙，拘捕4男1女，年齡介乎30歲至61歲，並已落案起訴。

海關在行動中總共檢獲約189萬支懷疑私煙，估計市值共約851萬元，應課稅值共約625萬元，初步調查發現，不法分子希望藉住倉庫位置偏遠，而且遠離民居，企圖掩藏其用作儲存私煙的用途，並利用布卷作為掩飾，將私煙運入本地，增加關員偵查難度。

海關檢獲大批懷疑私煙。（陳永武攝）

為了進一步掃蕩區內私煙活動，關員昨日（22日）再突擊搜查兩個分別位於粉嶺蓮麻坑路及沙頭角公路的私煙儲存倉庫，首先在蓮麻坑路倉庫內檢獲約400萬支懷疑私煙，估計市值約1,800萬元，應課稅值約1,320萬元，及後再於沙頭角公路倉庫內再檢獲約10萬支懷疑私煙，估計市值約45萬元，應課稅值約33萬元。

海關指，調查發現不法分子利用膠箱及木箱，包裝私煙作為掩飾混入本港並儲存，企圖增加海關偵查難度，海關仍在追蹤私煙來源及去向，案件仍在調查中，不排除有人被捕。

海關亦會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動，海關提醒市民，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年，市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。