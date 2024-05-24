慈樂邨火警｜消防破門救兩貓抱入懷盡顯鐵漢柔情　主人：多謝佢哋

慈樂邨樂誠樓今午（24日）有高層單位起火，兩男女不適送院；消防員同時破門進入對面屋救出兩隻貓，安全帶落樓後將貓咪抱入懷中，包裹毛巾加以安撫後，才交回主人手中，盡顯鐵漢柔情一面。貓主許先生感激消防員救貓之恩，鬆一口氣稱：「多謝佢哋（消防員）。」逃過一劫的兩隻貓「喱喱」和「多多」受驚，其中已撫養約11年的「喱喱」患有哮喘，幸一同逃生出天。



兩隻貓一臉受驚，把頭躲藏於毛巾內，由消防抱緊照料。（羅日昇攝）

許先生表示，「喱喱」和「多多」由女朋友飼養，當時屋內無人，他因居於附近，聞訊後立即趕抵了解，幸傳來的是好消息。據了解，消防員於千鈞一髮之際破門而入救出兩貓，不過牠們受驚，一度要由消防員緊抱安撫，「太驚，消防話過唔到手。」

許先生續指，「喱喱」原是自來貓，養了11年，患有哮喘；多多則年約4歲，友人的貓生產後贈予。兩隻貓咪均為雌性，頗為乖巧，今次一同逃出生天，許先生感激稱：「多謝佢哋（消防員）。」

事發於今日（24日）傍晚約6時30分，慈樂邨樂誠樓一高層單位起火，驚動多人報案。消防員趕抵開喉將火救熄。火警中，一男一女報稱不適，清醒被送往伊利沙伯醫院救治；消防同時救出兩隻貓，交回主人處理。網上影片及圖片可見，起火單位火舌噴出窗外，有雜物跌下，濃煙席捲半空。

慈樂邨樂誠樓有單位起火，火舌噴出窗外，濃煙席捲半空。（慈雲山資訊交流／Goman Wong）

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消防在起火位置的對面單位救出兩隻貓。（羅日昇攝）