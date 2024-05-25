有片︱天水圍驚現澳洲鴕鳥「鴯鶓」大步走　人員到場尋鳥蹤

今日（25日）早上7時18分，警方接報指，天水圍天秀路公園籃球場對開有一隻疑是澳洲鴕鳥「鴯鶓」徘徊。惟人員到場未發現其身影，正與漁護署人員在附近找尋中。從網民上載的影片可見，一隻懷疑鴯鶓在行車線上拔足狂奔，即使身旁有私家車經過，亦未有阻礙牠繼續奔跑，影片到此結束。 天水圍濕地公園向《香港01》表示，漁護署派員到濕地公園旁的屋苑「Wetland Seasons Bay」一帶尋鳥，暫時未有發現。



上月18日流浮山一間農場疑有義工沒有關好門閘，導致3隻鴯鶓走失，其中兩隻相繼被尋回，餘下一隻一直未有蹤影，職員四處找尋，其間獲巿民提供資料，拍攝到該隻鴯鶓在馬路中，旁邊車輛穿梭。最終最後一隻鴯鶓於距離農莊約1.6公里的元朗鳯降村尋回。

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資料顯示，鴯鶓別名澳洲鴕鳥，是現存世上第二大的鳥類，僅次於鴕鳥。由於只分布於澳洲，是澳洲國徽上的動物之一。鴯鶓有三根腳趾且呈三趾腳型；而鴕鳥只有兩根腳趾。鴯鶓有一對細小的翅膀，但不會飛行。身高由1.5至2米，體重約45公斤，最多不超過60公斤，雄鳥的體型較為細小。他們可以以快速和省力的小跑走很遠的路，衝刺時最快速度可達每小時80公里，每跨步可達3米。

鴯鶓並非瀕危動物，輸入本港飼養須到漁護署簽發許可證。根據香港法例第139章《公眾衛生（動物及禽鳥）規例》，漁護署透過管制鳥獸輸入香港，預防動物疾病的傳入。