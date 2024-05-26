尖沙咀客貨車剷安全島　輔警女沙展推開兩遊客　自己遭撞跌腳傷

全球首場多啦A夢無人機匯演周六（25日）晚於維港上空上映，兩岸人頭湧湧，但匯演開始前，尖沙咀梳士巴利道發生驚險車禍，一輛客貨車剷向路中安全島，掃毁欄杆及交通燈柱，當時安全島等候過路途人眾多，最終釀成8人受傷，當中包括一名女輔警，幸眾人僅輕傷。據了解，該名受傷輔警女沙展姓林，服務警隊16年，事發時她正在安全島進行人群管理工作，客貨車駛至時，正好有一群遊客在安全島等候橫過馬路。該女沙展見客貨車衝至，即時把兩名身後的遊客推開，避免他們被客貨車直接撞倒而受嚴重受傷。女沙展則走避不及，被客貨車撞跌，腳部受輕傷。據悉她已出院。



一輛客貨車在梳士巴利道及彌敦道交界疑失事剷上路中安全島，冒出大量濃煙。（香港突發事故報料區／Oscar Cheung）

警方表示，今日（25日）傍晚6時49分接獲報案，指一輛輕型貨車沿彌敦道南行，當左轉入梳士巴利道時，懷疑失控撞向交通燈，並剷上安全島，其間撞向一名女警務人員和6名途人，救護員接報到場，25歲陳姓貨車女乘客和23歲黃姓女途人同樣腳痛，但毋需送院，該名女警務人員和其餘1男4女途人年齡介乎24至52歲，分別手腳和頭背等位置受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理，警員經初步調查後，41歲李姓司機涉嫌危險駕駛被捕，現正被扣留調查。涉事客貨車撞車後一度冒出大量白煙，籠罩梳士巴利道及彌敦道一帶。

因交通意外，梳士巴利道(往紅磡方向)近彌敦道的部份行車線一度封閉，導致上址交通繁忙。此外，由於有多啦a夢無人機匯演，一些路段的交通繁忙，包括梳士巴利道(來回方向)、彌敦道(來回方向)近梳士巴利道、連翔道(往柯士甸道西方向)、廣東道(往尖沙咀方向)、漆咸道南(往尖沙咀方向)。

一輛客貨車在梳士巴利道及彌敦道交界疑失事剷上路中安全島，冒出大量濃煙。（香港突發事故報料區／Biohacker Keto）