犯罪集團誘印尼籍外傭開戶口洗逾1000萬元黑錢　警拘6男14女

洗黑錢集團報酬利誘外籍家庭傭工開立銀行戶口，清洗及接收犯罪得益。警方前日（25日）鎖定集團拘捕6名本地男子及14名印尼籍女子，涉嫌「串謀洗黑錢」，部分人士有黑社會背景。涉案的17個傀儡戶口至少涉及39宗詐騙案件，清洗高達1000萬港元犯罪得益，當中包括網上購物騙案、墊支款項騙案及網上情緣騙案等。



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警方東九龍總區重案組高級督察吳銘鋒講述案情，指由今年2月開始，東九龍總區刑事部經過情報分析和詳細調查後，成功鎖定一個本地洗黑錢集團，他們以港幣1000至2500港元利誘外籍家庭傭工，約他們在公園、快餐店，以至酒店房間開立銀行戶口。調查指該集團涉嫌在2023年11月至2024年4月期間，招攬外傭開立至少17個銀行戶口並清洗1000多萬港元的懷疑犯罪得益，戶口至少涉及39宗詐騙案件，包括13宗網上購物騙案、10宗墊支款項騙案及8宗網上情緣騙案，受害人損失金額達540萬元，最大一宗損失45萬元。

集團會利用手機應用程式幫外傭開立銀行戶口，並直接管理這些銀行戶口的密碼，之後將騙款傳入這些傀儡戶口，期後再多次轉帳，將這些資金轉移到其他傀儡戶口以逃避警方追查。警方前日（25日）在港九新界多區展開行動，拘捕6名本地男子及14名印尼籍女子涉嫌「串謀洗黑錢」，他們年齡介乎29至63歲，其中6男2女為骨幹成員，被捕人持有香港身份證，分別報稱從事裝修工人、清潔工、家庭傭工及無業。部分人士有黑社會背景，相信集團背後由黑社會操控。

警方相信行動成功瓦解該犯罪集團，被捕人被扣留調查，警方將積極追查資金的去向，不排除會有更多人被捕。警方提醒市民，將個人銀行戶口出租、出售或借給犯罪集團有機會違反香港法例第455章有組織及嚴重罪行條例第25條洗黑錢罪，一經定罪最高可被判處500萬港元罰款及監禁14年呼籲各位市民切勿以身示範。