廣西3賊幫肆虐多區半年　騎膊馬爬水渠入屋　食髓知味終一網成擒

來自廣西的「爆竊三人幫」前日（26日）來港後，昨日往葵涌一公共屋邨「踩線」，再以騎膊馬方式，由地面登上大廈平台，繼而爬水渠潛入一單位企圖爆竊，惟懷疑因屋內有人空手而回，返回地面後，即被埋伏警員一網成擒。警方相信3人與去年11月起最少10宗爆竊案有關，涉款57萬元，並正調查他們是否涉及更多同類案件。3名被捕人涉嫌「爆竊」及「企圖爆竊」，將被通宵扣查，不排除稍後落案起訴。案件由新界南總區重案組第三組跟進。



3名廣西男子昨日（27日）企圖爆竊葵涌一公屋單位，當場被捕，警方檢獲疑犯的衣物，以及案發單位被撬毀的窗花等證物。（林振華攝）

新界南總區刑事總部警司姚永勤表示，警方自去年11月起留意到一個爆竊團夥，專門針對低層、尤其保安措施較差的住宅單位，作為犯案目標，相信團夥牽涉過去一段時間，在荃灣、葵涌及沙田區內發生的最少10宗爆竊案，案件主要發生在公屋單位、亦有數宗涉及私人物業，損失的主要是現金和珠寶首飾，總值達約57萬元。據悉被爆竊的單位，最高一間位於大廈5樓；當中損失最大的一宗案件，失物總值16.6萬元。

新界南總區刑事部進行深入調查，經情報蒐集及翻查大量閉路電視錄影，鎖定3名介乎26至33歲的涉案男子。3人均來自廣西，每次犯案都會短暫停留在香港，犯案後迅速離港。他們分工仔細，當中有人負責事先踩線，亦專選黃昏、入夜時，揀選烏燈黑火、保安措施不足的單位落手。

3名廣西男子昨日（27日）企圖爆竊葵涌一公屋單位，當場被捕，警方檢獲疑犯的衣物，以及案發單位被撬毀的窗花等證物。（林振華攝）

警方發現該3名男子於5月26日，經落馬洲口岸進入本港，新界南總區刑事部探員隨即展開全天候反爆竊行動，在5月27日留意到其中一名疑犯獨自到葵涌一公屋單位踩線拍照，以及了解單位的保安漏洞，逗留數十分鐘後離開。3名疑犯同日黃昏返回涉事公共屋邨，由其中一人把風，另一名較高大的疑犯以騎膊馬方式，將一名較矮的同黨送上大廈平台，該名較矮的疑犯再爬水渠入大廈3樓單位爆竊。

案發時，單位戶主身在屋內，只是關了燈正在休息，賊人疑因屋內有人，最終空手而回，入屋數分鐘後即原路折返，回到地面與同黨會合。埋伏的探員當場以爆竊拘捕3名疑犯，在涉嫌入屋落手爆竊的疑犯身上找到一支鋼叉，相信是犯案時用以毀壞單位窗花；亦在案發單位內檢取到幾個鞋印，與疑犯的波鞋鞋形脗合。

警方新界南總區防止罪案辦公室總督察陳詠君指出，竊匪一向取易不取難，會選擇保安較低設防的單位，例如門窗未鎖好、沒有窗花，或較易從外面望到屋內、容易爬上去的單位，準備好地點及爆竊工具後，伺機入屋爆竊，更有可能一入屋便與住戶發生正面衝突，免害市民的財產及人身安全。

她呼籲市民做好家居保安，出門或睡前確保鎖好門窗，亦應為住所加裝保安裝疉，例如堅固窗框、窗花，並以窗鎖加固門窗，以及安裝智能防盜系統如感應器、攝錄機；住戶亦不應將太大量現金或貴重物品放在屋內，如有需要存放，應放在可鎖好的櫃桶或入牆的優質夾萬內。

警方呼籲市民加強家居防盜措施。（林振華攝）

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警方提醒，屋苑的物業管理公司應在連接大廈工作平台的喉管或欄杆加防爬爪或刀片勒線，並清除平台雜物以防匪徒借力爬入單位；亦可加裝閉路電視覆蓋高危地點，並加強屋苑外圍照明及安裝感應器。警方亦建議屋苑保安員以不定時、非固定的路線巡邏，截查屋苑內的陌生或可疑人等，尤其多加巡查面向山坡或工作平台等高危地點，巡查時亦可用大光燈照射大廈外牆；亦應嚴格執行通道管制，登記非住戶的資料，以便警方在有需要時跟進。

爆竊是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁14年，警方呼籲市民切勿因一時貪心以身試法。