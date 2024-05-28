海關全港性反私煙　採上中下三路策略　3個月破4726案檢逾6億元貨

針對私煙活動，海關於今年2月至5月一連三個月展開代號「風暴」行動，針對入口、儲存分銷、零售三方面，採取「上、中、下」三路策略，合共破獲4,726宗案件，檢獲約1億4000萬支未完稅香煙等，估計市值6億2,500萬元，拘捕4,347人。海關相信今次行動已經大大打擊私煙集團收入來源，對他們造成嚴重經濟損失及打擊。今次行動成效顯著，亦證明海關在打擊私煙堅決的信心及能力。



海關於今年2月至5月一連三個月展開代號「風暴」行動，針對入口、儲存分銷、零售三方面，採取「上、中、下」三路策略，合共破獲4,726宗案件。

疫情期間，販運私煙份子利用海陸大量貨櫃將私煙運入本港市場。疫情過後，恢復過關，開始有旅客進出香港，又出現「螞蟻搬家」的走私情況，令海路檢獲私煙數量有所減少，由去年同期海路檢獲私煙量逾3億，減至今年的1億7,500萬支。但不法分子採取化整為零的方式，將少量私煙帶入香港及儲存，故海關需加強執法力度，以截斷供應鏈。而零售方面，海關發現近年市面上，包括報攤、士多、雜貨店，出現私煙售賣情況，尤其是俗稱「老鼠煙」的白牌煙。

有見及此，海關於今年2月19日至5月14日期間，進行全港性反私煙行動，破獲23宗走私私煙案件、39宗私煙儲存及分銷中心、259宗街頭買賣私煙案件，連同各個海陸空管制站所緝獲的案件，整個行動一共破獲4,726宗案件，檢鑊約1億4000萬支未完稅香煙、105公斤雪茄，以及1,525公斤製成煙草，估計市值6億2,500萬元，應課稅值4億5,400萬元。海關扣查26輛涉案車輛，拘留4,347人，分別3,861男486女，年齡介乎15至89歲。

海關分享部分案件，其中分別於4月30日及5月初，透過風險管理以及情報分析，檢查兩個由日本及台灣抵港貨櫃，分別報稱載有化妝品、家具，檢獲1,300萬支懷疑私煙，市值5,900萬元，應課稅值約4,700萬元。

私煙集團亦利用各式各樣地方存貨，例如大型鐵皮倉；流動性高的格仔舖、迷你倉；保安度較高私人屋苑；甚至人煙稠密的唐樓劏房或公屋單位等。截至今年4月，海關一共搗破47個不同規模私煙倉庫，檢獲私煙8,500萬支。關員曾先後在粉嶺蓮麻坑、坪輋、沙頭角，搗破4個大型私煙倉庫，檢獲1,380萬支私煙；又分別於大埔一個屋苑、深水埗區內的唐樓劏房及元州邨公屋單位檢獲私煙，並拘捕1男2女，年齡介乎60至71歲。

海關拘捕205人 大部分為自用買家

另外，關員拘捕205名街頭買賣私煙人士，分別186男19女，年齡介乎17至86歲，檢獲33萬支懷疑私煙。大部分被捕人士為買家，身上私煙量由100支至6,200支不等，大部分屬自用。海關呼籲，特別是年輕人，切勿以身試法，參與任何私煙相關不法活動，因為一經定罪，可以留有案底，影響一生。

海關亦發現私煙集團會將私煙偽裝成已完稅香煙，招攬零售商分銷，情況轉趨普及。部分零售商更加以遠低於現時應課稅率，即66元售價，售賣白牌煙。截至今年最新數字，海關所緝獲白牌煙約3,000萬支，佔整體私煙數字18%。

關員於4月29號搗破一個白牌煙儲存倉庫以及3個白牌煙銷售點，發現一架可疑輕型車輛駛離落馬洲鐵皮廠，市區內一檔報攤和兩間士多派送白牌煙，行動中，海關檢獲共約60萬支白牌煙，估計市值460萬元，拘捕2男3女，包括3名報攤及士多的店主和店員；昨日（5月27日），海關再於新田及九龍灣搗破兩個白牌煙儲存倉庫，檢獲400萬支白牌煙，拘捕兩名負責管理以及營運倉庫男子，相信兩人當時在新田鐵皮倉庫將的煙重新包裝，打算再搬運到九龍灣一座工廠大廈倉庫內儲存。

海關助理關長(情報及調查）賴子榮、稅收罪案調查科監督劉良智（右）。

海關亦簡介一宗法庭就白牌煙倉庫判刑案例，去年3月，海關人員在青衣一個工廠大廈搗破一個倉庫，檢獲680萬支白牌煙，並落案起訴一名男子，控告他管有《應課稅品條例》（《條例》）適用的貨品及處理《條例》適用的貨品兩罪，被告被裁定兩項罪名成立，分別被判7個月以及14個月監禁，刑期同期執行。

海關表示，為了更有效地辨別已完稅的香煙，會配合相關決策局的政策進行可行性研究，推展香煙完稅標籤制度。

根據《條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。海關指罰則不合時宜，建議提升到罰款200萬元及監禁7年。海關亦發現法院判刑未必可真實反映案件嚴重性，刑罰相對輕微，建議法庭判刑時能夠更準確反映案件嚴重性，將應課稅值金額作判刑考慮，以收阻嚇力。

此外，海關建議在《條例》內多加一個假定，在香煙、煙草銷售時，價值低於稅額時，可以推定此煙草產品可能是一個未完稅產品，有助提升對白牌煙的執法成效。

海關於機場、陸路口岸不時拘捕旅客攜煙入境，為提升執法效率，海關大多以罰款形式取代檢控。去年海關共拘捕逾5,000名入境旅客，海關希望可提升罰款數字，以提高阻嚇力。